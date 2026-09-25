Quảng Trị: Tăng cường quản lý và kiểm soát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn

Tiến hành kiểm soát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tính đến tháng 9/2026, công tác quản lý và kiểm soát hoạt động giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, công tác kiểm soát giết mổ đã từng bước đi vào nền nếp nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và UBND cấp xã.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện kiểm soát giết mổ tổng cộng 131.869 con động vật. Trong đó, 07 cơ sở giết mổ tập trung đảm nhận 78.818 con (chiếm 59,76%). Bên cạnh đó, lực lượng thú y cũng đã bố trí nhân sự kiểm soát tại 86 cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn 14 xã, phường.

Công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền được triển khai đồng bộ. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và 11 đoàn kiểm tra cấp địa phương đã chủ động chấn chỉnh các điểm giết mổ có nguy cơ cao hoặc hoạt động vượt công suất.

Ngoài ra, nhờ làm tốt vận động, 100% chủ cơ sở giết mổ tại phường Quảng Trị và 340 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Đông Hà đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định an toàn vệ sinh.

Tuy nhiên, việc quản lý vẫn gặp khó khăn do số lượng cơ sở nhỏ lẻ còn lớn (864 cơ sở) nhưng tỷ lệ có lực lượng thú y kiểm soát trực tiếp mới đạt khoảng 9,95%. Nguyên nhân chủ yếu do hạ tầng chưa đồng bộ và thiếu hụt nhân lực cấp xã.

Được biết, trong thời gian tới ngành Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất, quy hoạch hạ tầng để thu hút đầu tư vào các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các cơ sở tự phát, không đủ điều kiện nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng…