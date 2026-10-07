Quảng Trị tăng cường phòng, chống thiên tai năm 2026

QTO - Chiều 7/10, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Đ.A

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến tương đối phức tạp, gây thiệt hại khoảng 77 tỉ đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống sau thiên tai và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đã phân bổ hơn 1.100 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các địa phương, tổ chức quốc tế để khắc phục hậu quả do thiên tai.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Đ.A

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu lên một số giải pháp phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, như: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó; nâng cao khả năng dự báo thời tiết; rà soát chặt chẽ các điểm, khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất để lên phương án sơ tán dân; duy trì hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”…

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: Đ.A

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: Đ.A

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian qua. Nhấn mạnh hình thế thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp trong 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành và 78 xã, phường, đặc khu cần nâng cao chất lượng dự báo thời tiết và xác định công tác này phải luôn đi trước một bước; tiếp tục xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai theo từng loại hình và cấp độ rủi ro; phát huy phương châm “6 rõ” trong phòng, chống thiên tai, đó là: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ trên hết; nêu cao vai trò của người dân bản địa đối với công tác phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: Đ.A

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động nắm chắc hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ những vị trí trực tiếp đe dọa khu dân cư, trường học, giao thông để phân loại mức độ nguy hiểm và kịp thời xử lý. Các thành viên Ban chỉ huy PTDS tỉnh cần có sự hiệp đồng chặt chẽ trong công tác phòng, chống thiên tai.