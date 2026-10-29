Quảng Trị tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm những tháng cuối năm

Siết quản lý địa bàn, chú trọng các điểm kinh doanh thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ

Theo đại diện Chi Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị (Chi cục), thực hiện kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tại buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đội trực thuộc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường tập trung rà soát, nắm bắt tình hình và cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn được giao phụ trách. Công tác quản lý cần được thực hiện thường xuyên, sát thực tế, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Đông Hà

Đáng chú ý, Chi cục yêu cầu tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường internet, các cơ sở kinh doanh trước cổng trường học, bao gồm cả các điểm bán hàng lưu động. Đây là những khu vực cần được quan tâm trong quá trình quản lý, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng hàng hóa và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cần chú trọng kiểm soát tại các đầu mối sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, kho hàng, bến bãi và các phương tiện vận chuyển đi qua địa bàn. Việc mở rộng phạm vi giám sát giúp chủ động nắm bắt tình hình lưu thông hàng hóa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Song song với công tác kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Cùng với việc siết chặt quản lý địa bàn, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đội trực thuộc tiếp tục bám sát những văn bản chỉ đạo đã ban hành để xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Các đơn vị cần triển khai nhiệm vụ theo Công văn số 949/CCQLTT-NVTH ngày 22/4/2026 về kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026; Kế hoạch số 4825/KH-CAT-SCT ngày 30/6/2026 về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm giữa Công an tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Vũ Quang Thắng- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho hay, lực lượng quản lý thị trường chủ động xác định các địa bàn, nhóm cơ sở và hoạt động kinh doanh cần tập trung kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm khi phát hiện. Việc kiểm tra, hậu kiểm cần gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Về chế độ thông tin, báo cáo, các đội quản lý thị trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm thông qua báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo liên quan. Kết quả được gửi về Chi cục Quản lý thị trường để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Việc tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và hậu kiểm trong những tháng cuối năm 2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát thị trường thực phẩm tại Quảng Trị, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, đặc biệt khi các hoạt động liên hoan, tất niên và mua sắm Tết bắt đầu sôi động. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến kinh doanh và chế biến.