Quảng Trị tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh

Cán bộ CSGT hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Sáng 26/10, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh năm học 2026-2027.

Sự kiện thu hút hơn 900 học sinh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham gia.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông.

Đại diện Sở GD&ĐT, Phòng CSGT và các trường tham gia hoạt động.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh, bảo đảm TTATGT không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật mà còn liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tương lai của học sinh, sự bình yên của mỗi gia đình và an toàn của cộng đồng.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị, chương trình được thực hiện trên cơ sở Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh và kế hoạch của Sở GD&ĐT về tổ chức các chương trình điểm trong năm học 2026–2027.

Trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực tế

Chương trình kết hợp tuyên truyền trực tiếp, minh họa trực quan, hướng dẫn kỹ năng, giao lưu và xử lý các tình huống thực tế. Nội dung tập trung vào quy định pháp luật về giao thông đường bộ, những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, cùng các kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ mất an toàn.

Tại chương trình, Thượng uý Lê Thế Việt, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh phổ biến các quy định về tham gia giao thông an toàn, giới thiệu về hệ thống biển báo, tình hình giao thông, các vụ tai nạn xảy ra liên quan đến học sinh…

Thượng uý Lê Thế Việt, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh phổ biến các quy định về tham gia giao thông an toàn.

Học sinh được định hướng nâng cao ý thức chấp hành quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; nghiêm túc thực hiện tín hiệu đèn giao thông, biển báo và các quy tắc an toàn.

Học sinh được hướng dẫn tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, học sinh cần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng phương tiện thuộc diện bắt buộc đội mũ bảo hiểm; chủ động kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, quan sát, giữ khoảng cách an toàn, lựa chọn tốc độ phù hợp và biết cách xử lý những tình huống nguy hiểm.

Bà Lê Thị Thu Hà đề nghị hoạt động giáo dục an toàn giao thông phải tạo được chuyển biến thực chất trong nhận thức, kỹ năng và hành vi của học sinh, không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức. Mỗi học sinh cần phát huy trách nhiệm của bản thân, xây dựng văn hóa giao thông từ những hành động hằng ngày và tích cực tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè, người thân cùng chấp hành pháp luật.

Triển khai 7 chương trình điểm, nhân rộng tại các trường THPT

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Quảng Trị, 7 chương trình điểm được tổ chức tại các trường có cấp học THPT nhằm thống nhất nội dung, phương pháp triển khai, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục học tập kinh nghiệm và chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức thực hiện tại đơn vị.

Học sinh thực hành các tình huống tham gia giao thông dưới sự hướng dẫn của cán bộ CSGT.

Sau chương trình tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, các chương trình tiếp theo dự kiến diễn ra tại Trường THPT Đào Duy Từ; Trường THCS và THPT Việt Trung; Trường THCS và THPT Cửa Việt; Trường THPT Lao Bảo; Trường THPT Hải Lăng và Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Sở GD&ĐT đề nghị Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng Cảnh sát giao thông, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tăng cường sử dụng tình huống thực tế, hình ảnh trực quan và phương pháp trao đổi tương tác để nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức của học sinh.

Cán bộ CSGT làm mẫu các tình huống cho học sinh.

Các cơ sở giáo dục cần xác định giáo dục an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, bảo đảm nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện thực tế. Việc tổ chức chương trình phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh; các hoạt động thực hành phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phương tiện, địa điểm, người hướng dẫn và trang thiết bị an toàn.

Đối với các trường có cấp học THPT còn lại, Sở GD&ĐT yêu cầu chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh triển khai hoạt động sau khi tham dự chương trình điểm, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng CSGT Công an tỉnh và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Thượng tá Dương Xuân Ngọc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về ATGT, Phòng CSGT đã phối hợp với ngành Giáo dục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các trường học trên địa bàn; hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đồng thời, lực lượng CSGT phối hợp với nhà trường và phụ huynh tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông ngay từ đầu năm học.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với công an cấp xã và nhà trường kiểm tra việc trông giữ phương tiện tại các bãi xe của trường học, hộ dân và hàng quán xung quanh trường; khảo sát, kiểm tra hạ tầng giao thông, hệ thống biển báo tại khu vực cổng trường. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào giờ học sinh đến trường và tan học.

Sau tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thông qua các chuyên đề về an toàn giao thông đối với học sinh; kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm, người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Các trường hợp học sinh vi phạm cũng sẽ được thông báo đến nhà trường để phối hợp giáo dục, xem xét đánh giá hạnh kiểm theo quy định.

Thông qua kế hoạch này, ngành Giáo dục Quảng Trị hướng đến tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an trong giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông học đường và phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương.