Quảng Trị: Tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn

Tiến hành tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi - ảnh minh hoạ

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 5126/UBND-NNMT về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm nâng cao khả năng phòng bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, bảo vệ sản xuất chăn nuôi và chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết trong mùa mưa bão.

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn cơ bản ổn định; các ổ dịch phát sinh trong phạm vi hẹp được khống chế, không lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, thời tiết bước vào mùa mưa bão, môi trường ẩm ướt làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, kết quả tiêm phòng vắc xin đợt 1 tại một số địa phương còn thấp, trong khi tiến độ tiêm phòng đợt 2 còn chậm. Đáng chú ý, một số địa phương không triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2026 hoặc có tỷ lệ tiêm phòng dưới 20% đối với một số loại vắc xin.

Trước tình hình đó, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, tổng hợp chính xác tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, số lượng đã tiêm, số lượng còn phải tiêm và tỷ lệ tiêm phòng theo từng loại vắc xin; đối chiếu với chỉ tiêu được giao để xác định cụ thể địa bàn, đối tượng và số lượng vật nuôi cần tiêm bổ sung. Kết quả rà soát báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/10/2026.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên những nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp, địa bàn có nguy cơ cao, nơi từng xảy ra dịch bệnh và khu vực chăn nuôi tập trung.

Đồng thời, chủ động huy động nhân viên thú y, phối hợp với các địa phương lân cận và cơ quan chuyên môn thành lập các tổ tiêm phòng theo cụm địa bàn, phân công rõ trách nhiệm phụ trách từng khu vực.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả tổ chức tiêm phòng trên địa bàn. Những địa phương chậm triển khai hoặc không hoàn thành chỉ tiêu do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, không chủ động bố trí nhân lực, kinh phí phải giải trình và kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Trường hợp xảy ra dịch bệnh, cần xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; việc hỗ trợ thiệt hại chỉ thực hiện đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp tiến độ tiêm phòng; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tham mưu xử lý. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và thời gian tiêm phòng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người chăn nuôi.