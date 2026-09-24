Quảng Trị tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn

Một mỏ khai thác đá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 22/9, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 4622/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3944/UBND-NNMT ngày 11/8/2026 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản; đồng thời chủ động rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao.

Được biết, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh khoáng sản trái phép; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy định.

Ngoài ra, đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ động rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật, nội dung giấy phép và các hồ sơ có liên quan; thực hiện đúng công suất, phạm vi, thời gian khai thác được phép; đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường, đất đai; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ động khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện nguy cơ, dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Việc tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản, góp phần sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo đảm các yêu cầu về an toàn, môi trường trên địa bàn tỉnh.