Quảng Trị: Tăng cường cán bộ hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng tại xã Diên Sanh

Để kịp thời triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã Diên Sanh theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn về việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm khu vực phía Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bố trí và cử công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đến làm việc tại UBND xã Diên Sanh.

Dự án QL15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua xã Diên Sanh còn vướng mắc mặt bằng những ngày đầu tháng 9/2026.

Cụ thể, số lượng cần tăng cường là 2 người; thời gian cử công chức đến làm việc tại UBND xã Diên Sanh là 3 tháng, từ ngày 5/10.

Trong đó, Sở Xây dựng cử một công chức hỗ trợ chuyên môn về xây dựng, giao thông, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra hiện trường; tham mưu xử lý các vấn đề kỹ thuật, thẩm định hồ sơ đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ liên quan đến tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cử một công chức hỗ trợ chuyên môn về quản lý đất đai, rà soát hồ sơ, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và xử lý các nội dung liên quan đến đất đai.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (thứ ba từ trái sang) và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện dự án QL15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 26/9.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP và Nghị định số 300/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 79/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, lập danh sách gửi Sở Nội vụ trước ngày 3/10 để quyết định việc biệt phái theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã Diên Sanh chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức tăng cường, biệt phái đảm bảo theo quy định, phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND xã Diên Sanh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện tăng cường, biệt phái theo quy định.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện nay, trên địa bàn xã Diên Sanh đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, khối lượng công việc cần thực hiện lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng với nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Trong khi đó, nguồn nhân lực của xã còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 29/9, UBND xã Diên Sanh cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị tăng cường nhân sự hỗ trợ thực hiện lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; lĩnh vực quản lý đất đai tại UBND xã Diên Sanh.