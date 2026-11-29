Du khách đạp xe thăm làng quê Tân Hóa. (Ảnh: HG)

Theo đó, hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Ngày 26/11, Ban tổ chức phê duyệt kết quả hội thi.

Theo đó, Làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị vinh dự được công nhận là 1 trong 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức tại Lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12/2026.

Tân Hóa từng là "rốn lũ" ở phía tây bắc tỉnh Quảng Bình (cũ), với sự nỗ lực chung tay của người dân và doanh nghiệp đã biến những bất lợi của thời tiết, địa hình thành điểm sáng về du lịch cộng đồng.

Cảnh quan độc đáo với hệ thống hang động Tú Làn, những rặng núi đá vôi sừng sững và thung lũng bên sông Rào Nan thơ mộng, Tân Hóa đã khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến bằng mô hình du lịch thích ứng với thời tiết. Vì thế, năm 2023, nơi đây được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ ở Làng du lịch Tân Hóa. (Ảnh: HG)

Từ những ngôi nhà phao chống lũ đến các homestay phục vụ du khách, từ những món ăn dân dã đến các hành trình khám phá thiên nhiên, Tân Hóa từng bước biến khó khăn thành lợi thế, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

Việc được công nhận điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 là dấu mốc ý nghĩa, tạo thêm động lực để Quảng Trị phát triển du lịch xanh, bền vững, hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2027.

5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026, gồm: Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn); Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (Tuyên Quang).