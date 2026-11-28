Hơn 1.700m³ đất đá đổ sập, chắn ngang Quốc lộ 15D. (Ảnh: Hiếu Minh)

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 27/11, tại Km9+400 Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở ta-luy dương. Khoảng 1.700m³ đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Hiện trường sạt lở đất đá tại Km9+400 Quốc lộ 15D. (Ảnh: H.M)

Ghi nhận lúc 8 giờ sáng 28/11, nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang mặt đường, đất đá từ sườn núi tràn xuống khu vực hộ lan. Các phương tiện vận tải phải dừng chờ thông đường. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã bố trí 2 tổ công tác với 4 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ để có phương án xử lý.

Đơn vị quản lý đường bộ đang túc trực tại hiện trường, khi đất đá ngừng sụt trượt sẽ tổ chức khắc phục, thông xe trong thời gian sớm nhất. Đây là lần thứ ba trong tháng 11/2026 xảy ra sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D - tuyến đường độc đạo đi Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Lực lượng chức năng túc trực để cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: Hiếu Minh)

Trước đó, ngày 13/11, hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, khiến giao thông lên cửa khẩu tê liệt. Đến sáng 25/11, sạt lở tiếp tục xảy ra tại vị trí này. Các lực lượng chức năng phải huy động phương tiện thu dọn đất đá, đến chiều cùng ngày mới khôi phục giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, địa chất phía trên sườn núi đã bị xáo trộn, khối đất đá đã dịch chuyển nhưng chưa trượt xuống hết, khả năng sạt lở sẽ còn tiếp diễn.