Quảng Trị: Sức hút mới từ mô hình vừa học văn hóa, vừa đào tạo nghề

Một buổi học của lớp nghề điện.

Khi công nghệ số ứng dụng vào từng tiết học

Phòng học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị những ngày này luôn rộn ràng trong màu sơn mới vàng ấm áp. Trên trần nhà, hệ thống quạt và máy điều hòa nhiệt độ vận hành êm ái.

Bục giảng hôm nay không còn cảnh giáo viên phải chép kín từng mặt bảng đen. Chính giữa hai tấm bảng xanh truyền thống là màn hình ti-vi thông minh cỡ lớn được lắp đặt cố định. Từ chiếc máy tính xách tay trên bàn giáo viên, toàn bộ đề bài và đồ thị hàm số được thầy cô giáo truyền tải sắc nét. Chỉ với vài thao tác phóng to hình vẽ trên ti-vi, những bài toán, biểu đồ, hàm số… trở nên trực quan, sinh động.

Một tiết học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị.

“Nếu như trước đây, nhiều người vẫn nghĩ giáo dục thường xuyên chỉ là nơi bổ túc kiến thức cho những học viên lỡ dở việc học, thì nay cách nhìn nhận đã thay đổi rất rõ rệt. Việc tích cực đưa nền tảng số, học liệu số vào từng tiết dạy giúp bài giảng hấp dẫn hơn, thu hút các em chủ động tiếp thu kiến thức để tự tin thi đại học hoặc định hướng nghề nghiệp tương lai”, cô Lương Thị Mỹ Hạnh, giáo viên môn Toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quảng Trị chia sẻ.

Bên dưới lớp học, hàng chục học sinh trong đồng phục áo trắng chăm chú theo dõi từng bước giải. Em Trần Trân, học sinh lớp 12C1, hào hứng cho biết, không chỉ phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, thầy cô tận tình ứng dụng công nghệ và cả các công cụ AI mới giúp học sinh dễ hiểu bài, mà ngay cả khu sân chơi, nhà vệ sinh của Trung tâm cũng rất sạch sẽ, văn minh và hòa đồng.

Không khí sôi nổi của các học viên.

Đặc biệt, sức hút từ môi trường giáo dục đổi mới và tình cảm thầy trò nơi đây còn tạo nên những câu chuyện đầy xúc động về tinh thần học tập suốt đời. Anh Phạm Xuân Quyết (sinh năm 1978) là một trường hợp như thế.

Trước đây, anh Quyết có con trai theo học lớp 12 tại trung tâm và bản thân anh được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh. Suốt thời gian đồng hành cùng con, tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang từ phòng học có điều hòa, máy chiếu cho đến khu vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp, cùng sự tận tụy của các thầy cô giáo… anh đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Ngay sau khi con trai tốt nghiệp ra trường, anh Quyết đã nộp hồ sơ tuyển sinh vào học lớp 10 tại chính ngôi trường của con mình và vừa hoàn thành tấm bằng tốt nghiệp vào năm 2026 ở tuổi 48.

Anh Phạm Xuân Quyết - một học viên sinh năm 1978 trong một tiết học.

“Trung tâm đã đầu tư rất hiện đại, các thầy cô giáo đều nắm bắt xu hướng tiên tiến nhất để truyền đạt cho học trò. Vì tôi là học viên lớn tuổi nên Ban Giám hiệu và các thầy cô luôn động viên, tạo điều kiện hỗ trợ để tôi hoàn thành trọn vẹn chương trình. Mô hình vừa học văn hóa vừa có bằng trung cấp nghề này rất thiết thực, cần được nhân rộng để những ai từng dang dở ước mơ có thể viết tiếp ước mơ của mình”, anh Quyết xúc động bộc bạch.

Vững tay nghề từ những giờ "cầm tay chỉ việc"

Không chỉ đổi mới toàn diện việc dạy văn hóa, bài toán phân luồng và đào tạo nghề sau trung học cơ sở tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị cũng được giải quyết bằng một hướng đi linh hoạt. Do cơ sở vật chất dạy nghề tại chỗ đang trong quá trình hoàn thiện, trung tâm đã chủ động liên kết chặt chẽ với các trường trung cấp nghề uy tín trên địa bàn như Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 10… để học viên được học tập trong những xưởng thực hành hiện đại nhất.

Theo lịch trình được thiết kế khoa học, buổi sáng học văn hóa, buổi chiều học nghề, hoặc đan xen 3 ngày học văn hóa và 2 ngày học nghề trong tuần, các em học sinh được rèn luyện tay nghề theo đúng phương châm “học thật, làm thật”.

Tại xưởng thực hành nghề kỹ thuật pha chế đồ uống, không gian được bài trí chẳng khác nào một quầy bar khách sạn tiêu chuẩn với hệ thống máy pha cà-phê công nghiệp, kệ gỗ, giá treo ly thủy tinh sáng bóng. Phía sau quầy bar, cô Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng khoa Kinh tế-Du lịch tận tình đứng sát bên cạnh, nắm từng ngón tay hướng dẫn nữ sinh Hồ Thị Diễm Nhi cùng các bạn cách giữ bình lắc (shaker) đúng kỹ thuật.

Một tiết học đào tạo ngành pha chế của trung tâm.

Cô Hạnh cho biết: “Kỹ thuật pha chế đồ uống là một trong những nghề trọng điểm cấp ASEAN nên được nhà trường đầu tư trang thiết bị rất bài bản, giáo trình luôn được cập nhật định kỳ 3 năm một lần. Đặc thù của môn học này là tạo ra sản phẩm của từng cá nhân chứ không phải sản phẩm nhóm, do đó nhà trường trang bị đầy đủ từ máy móc, dụng cụ đến nguyên liệu để sau mỗi tiết học, từng em đều tự tay làm ra sản phẩm của riêng mình. Nhờ vậy, ngay khi ra trường, các em hoàn toàn đủ năng lực để tự mở quán kinh doanh riêng hoặc làm việc tại các khách sạn 3 đến 4 sao”.

Ở các phân xưởng khác, không khí thực hành từ ngành Chế biến món ăn đến Sửa chữa ô-tô, Điện công nghiệp cũng sôi nổi không kém. Trong khi các học viên ngành điện được thao tác trực tiếp trên hệ thống đào tạo hiện đại, nhóm học viên ngành sửa chữa ô tô túc trực quanh cầu nâng thủy lực để thực hành sửa những chiếc xe thực tế, thì tại gian bếp thực hành, những học sinh lớp 12T3 lại say sưa với từng công đoạn chế biến ẩm thực.

Tiết học sửa chữa xe ô-tô.

“Nhờ lớp học được thiết kế như một căn bếp tiêu chuẩn cùng sự chỉ dạy tận tâm của thầy cô, mỗi khi vào giờ thực hành chế biến món ăn, chúng em có cảm giác như mình đang là một đầu bếp thực thụ. Điều đó giúp chúng em tự tin và sẵn sàng hơn rất nhiều cho công việc tương lai”, em Trần Ngọc Bảo Giang chia sẻ.

Trao đổi về sự chuyển mình của đơn vị, ông Trần Chí Chương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quảng Trị cho biết: Nhờ sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đầu tư thiết bị dạy học từ lớp 10 đến lớp 12, cải tạo khuôn viên trường lớp đạt chuẩn kết hợp với nguồn lực xã hội hóa từ phụ huynh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được tăng trưởng; chất lượng giáo dục được nâng cao, uy tín của Trung tâm đã tăng lên rõ rệt tạo được niềm tin trong học sinh và phụ huynh khi lựa chọn cho con em vào học tại Trung tâm. Nếu như năm học 2022–2023, toàn trung tâm mới có chưa đầy 500 học sinh, thì đến nay quy mô đã tăng vọt lên 43 lớp với 1.819 học viên.

“Sau 3 năm học, các em ra trường cùng lúc có trong tay hai tấm bằng: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và Bằng trung cấp nghề. Dù địa bàn Quảng Trị còn hạn chế về các khu công nghiệp hay dịch vụ lớn so với các tỉnh thành khác, nhưng tỷ lệ học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp vẫn đạt trên 50%. Số còn lại, nhiều em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng với tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước, hoặc lựa chọn đi du học nghề, xuất khẩu lao động ở nước ngoài đúng với chuyên ngành đã được đào tạo”, đại diện lãnh đạo Trung tâm thông tin.

Để mô hình “kép” này phát huy tối đa hiệu quả trong giai đoạn mới, Ban Giám đốc Trung tâm cũng bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thêm nhà phòng học, trang cấp thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quảng Trị cũng như các Trung tâm trong khối Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng trọn vẹn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.