Quảng Trị sử dụng robot AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị thử nghiệm robot lễ tân phục vụ hành chính công. (Ảnh: MA)

Dự án nhằm nâng cấp đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; bảo đảm 100% Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã có đủ điều kiện kỹ thuật phục vụ số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án gồm 3 hạng mục chính, trong đó hạng mục nâng cấp hạ tầng số và trang cấp thiết bị công nghệ thông tin được triển khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 77 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân đặc khu Cồn Cỏ. Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được trang cấp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động.

Đặc biệt, dự án triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot AI hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 8 trung tâm cấp xã có lượng hồ sơ phát sinh cao. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lấy số thứ tự trực tuyến, đăng ký giải quyết thủ tục hành chính theo giờ, đăng ký hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện nay tại Quảng Trị, dịch vụ bưu chính công ích tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại 13 sở, ban, ngành và 52 xã, phường. (Ảnh: Hương Giang)

Tổng mức đầu tư dự án là 12,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030, do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo quy định.

Việc đầu tư nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các cấp ở Quảng Trị, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.