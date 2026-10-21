Quảng Trị sớm khắc phục đê biển, đê bao hư hỏng giữa cao điểm mùa mưa bão

Đoạn đê biển Vĩnh Thái, giáp ranh thôn Tân Mỹ và thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng, bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sập mặt đường. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 5-15/10, đoạn đê biển Vĩnh Thái, giáp ranh thôn Tân Mỹ và thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng, bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sập mặt đường, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ghi nhận tại hiện trường, có hiện tượng xói lở phần lõi nền đê đắp bằng đất cát; nền đường bị xói lở nghiêm trọng; các tấm bê tông mặt đường trên đoạn dài khoảng 20 m xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sụt, sập. Mái ta luy hai bên cống cũng xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng, khiến nền đường mất ổn định.

Trước tình trạng trên, từ ngày 19/10, UBND xã Vĩnh Hoàng đã triển khai cảnh báo nguy hiểm, tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn đê bị hư hỏng cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền. Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông tại khu vực; kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng để xác định phương án xử lý phù hợp. Trong thời gian chờ khắc phục, xã tổ chức khơi thông, nắn chỉnh dòng chảy của mương về vị trí cống thoát nước ngang qua đê, hạn chế nước chảy tràn qua khu vực bị hư hỏng, góp phần giảm nguy cơ xói lở nền đê.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng Phan Ngọc Khoa cho biết, địa phương đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai cùng các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân và mức độ hư hỏng, nguy cơ mất an toàn của công trình; đồng thời, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật xử lý khẩn cấp và phương án sửa chữa đồng bộ, bảo đảm an toàn công trình, khả năng thoát nước. UBND xã cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nguồn lực để sớm triển khai khắc phục, ngăn chặn tình trạng hư hỏng tiếp tục diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn công trình và đời sống người dân.

Tại xã Nam Cửa Việt, tuyến đê bao làng Dương Xuân, thôn Bắc Phước cũng đang bị xói lở sâu vào trong, tạo “hàm ếch” gây nguy cơ sập kè bê tông ở phía trên. Tuyến đê bao này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn mặn, bảo vệ hàng chục héc-ta nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của xã Nam Cửa Việt. Tuyến đê bị xói lở khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản lo lắng cho sản xuất, khi đang là cao điểm mùa mưa bão. Ủy ban nhân dân xã Nam Cửa Việt đã ghi nhận tình trạng xói lở tuyến đê bao làng Dương Xuân, thôn Bắc Phước và đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm hỗ trợ khắc phục.

Đoạn đê biển Vĩnh Thái, giáp ranh thôn Tân Mỹ và thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng, bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sập mặt đường. Ảnh: TTXVN phát

Vào mùa mưa bão, vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị thường xuyên chịu tác động của biển xâm thực, sóng lớn và triều cường gây xói lở bờ, đê kè. Tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, triều cường dâng cao, sóng lớn, khu vực bờ biển thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy đã xảy ra xâm thực, sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 500m.

Tại đây, có đoạn bờ biển bị sạt lở sâu hơn 15m, biển xâm thực đến khu vực quầy quán bãi tắm Mỹ Thủy. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến xâm thực; đồng thời, chủ động huy động lực lượng khi có tình huống phát sinh, tuyên truyền người dân hạn chế đến các khu vực nguy hiểm.

Tại xã Triệu Cơ, thời gian qua, xâm thực biển nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, nhất là khu bến cá của xã. Chính quyền địa phương xã Triệu Cơ đã kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục sạt lở do biển xâm thực nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sinh kế của người dân.

Tại các bãi biển Trung Giang, xã Bến Hải; Gio Hải, xã Cửa Việt, cũng thường xuyên bị xói lở do xâm thực biển. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên nguồn lực để xử lý khẩn cấp, triển khai nhiều dự án khắc phục, phòng chống thiên tai như xây dựng kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Gio Hải - Cửa Việt dài gần 3 km, tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng; dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt, có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng...