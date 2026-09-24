Quảng Trị: Sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt, một phụ nữ được cấp cứu kịp thời

Nạn nhân là chị Hồ Thị Sỹ (SN 1982, trú tại thôn Pa Lin, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị). Khoảng 16h30 cùng ngày, trong lúc đi chăn bò, chị Sỹ vô tình đụng phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong lao vào tấn công liên tiếp.

Trạm xá Quân dân y Pa Lin, xã A Vao, tỉnh Quảng Trị kịp thời cấp cứu, cứu sống nạn nhân bị ong vò vẽ tấn công gần 20 nốt cắn dẫn đến sốc phản vệ, hôn mê. Ảnh Võ Linh

Thời điểm được gia đình đưa đến cấp cứu tại Trạm xá Quân dân y Pa Lin, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sốc phản vệ nặng với các triệu chứng diễn biến rất nhanh: Khó thở, đau bụng dữ dội, nôn mửa, hôn mê nhẹ, mạch đập nhanh tới 130 lần/phút, huyết áp tụt còn 88/69 mmHg.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Trung tá Trần Minh Vũ — Cán bộ trực tại Trạm xá Quân dân y Pa Lin đã khẩn trương triển khai các biện pháp phác đồ cấp cứu đặc biệt: Sử dụng thuốc chống dị ứng liều cao, tiêm thuốc trợ tim, trợ sức và tiến hành truyền dịch giải độc liên tục.

Nhờ sự xử lý nhanh chóng, chính xác của chiến sĩ quân y, nạn nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe của chị Hồ Thị Sỹ đã cơ bản ổn định, các chỉ số sinh tồn quay về mức an toàn và đang tiếp tục được lực lượng quân y theo dõi sát sao.

Tổ ong vò vẽ. Ảnh minh họa

Ong vò vẽ là loài thuộc họ ong bắp cày (Vespidae) nổi tiếng với tính hung dữ và lượng độc tố cực mạnh có thể gây sốc phản vệ, suy đa tạng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng có tập tính sinh học đa dạng: loài làm tổ trên cao thường gặm vỏ cây trộn nước bọt tạo thành khối hình cầu như giấy bồi treo trên cành cây hay mái nhà; trong khi loài làm tổ dưới lòng đất (thường gọi là ong đất) lại giấu tổ trong các hốc sâu, gốc cây mục và chỉ lộ ra một miệng lỗ nhỏ. Chính vì sự ngụy trang khéo léo này, người đi rừng, làm nương rẫy hay chăn thả gia súc rất dễ vô tình va chạm hoặc giậm phải tổ, khiến cả đàn ong lao ra tấn công dồn dập.