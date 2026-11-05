Quảng Trị sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2027

Ngày 4/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, với mục tiêu tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi. Ảnh: Xuân Diện

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngay từ đầu năm, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 40/77 xã, phường đã tổ chức khám sơ tuyển xong.

Để bảo đảm công tác sơ tuyển diễn ra chặt chẽ, đúng quy định, các địa phương đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia về tiêu chuẩn sức khỏe, quy trình sơ tuyển, phương pháp ghi phiếu và nhận diện những trường hợp cần chuyển khám chuyên sâu. Ban CHQS cấp xã phối hợp với Công an, Trạm Y tế và các ban, ngành liên quan rà soát nguồn, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, thống nhất lịch và phương án tổ chức. Qua đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, bảo đảm công tác sơ tuyển được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan.

Công dân tại xã Vĩnh Thủy tham gia sơ tuyển sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2027

Năm 2027, công tác tuyển quân tiếp tục được triển khai phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu, hướng dẫn và kiểm tra; cấp xã trực tiếp quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, phối hợp khám sức khỏe, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ công dân. Ban CHQS cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân tại cơ sở. Quy định mới cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp tỉnh, cấp xã trong hiệp đồng giao nhận quân, quản lý quân số và hoàn thiện hồ sơ.

Phục vụ hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từng khâu trong quy trình tuyển quân. Các địa phương cần quản lý chắc nguồn, nhất là thanh niên đi làm ăn xa, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng; kiên quyết khắc phục tình trạng bỏ sót nguồn, nể nang hoặc thiếu trách nhiệm.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.