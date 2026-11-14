Quảng Trị: Siết chặt xe quá tải từ gốc để bảo vệ hạ tầng và môi trường giao thông

Kiểm soát khép kín từ mỏ khoáng sản đến các tuyến huyết mạch

Trước áp lực vận chuyển vật liệu xây dựng, khoáng sản và hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng cao, tình trạng xe chở quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng hay che chắn sơ sài làm rơi vãi đất đá xuống đường không chỉ phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông mà còn là tác nhân gây phát tán bụi mịn, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh thái và đời sống người dân.

Xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, che chắn sơ sài làm nguy cơ rơi vãi cát xuống đường, phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông,...

Nhằm lập lại trật tự kỷ cương vận tải một cách căn cơ, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát kéo dài hai tháng (từ ngày 15/10 đến 15/12/2026). Trong đợt ra quân này, Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an cấp xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; kết hợp linh hoạt giữa tuần tra công khai với hóa trang, tuần tra cơ động với kiểm soát tại một điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát kéo dài hai tháng (từ ngày 15/10 đến 15/12/2026).

Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 9, Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 9E, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, các tuyến tránh đô thị, đường tỉnh và đường liên xã. Đặc biệt, công tác kiểm tra được siết chặt ngay tại các khu vực mỏ khai thác khoáng sản, bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, các tuyến đường kết nối khu công nghiệp, nhà máy và cửa ngõ khu dân cư.

Đối tượng trọng tâm là ô tô tải, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe ben chuyên chở đất, đá, cát, than, keo tràm... với các hành vi bị xử lý nghiêm gồm: chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xếp hàng vượt chiều cao quy định, tự ý cải tạo kết cấu thành thùng xe, không che chắn hoặc để vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Toàn bộ quá trình thực thi nhiệm vụ tuân thủ nghiêm phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bảo đảm công khai, minh bạch.

Hơn 566 triệu đồng tiền phạt trong ba tuần đầu ra quân

Hiệu quả từ sự vào cuộc quyết liệt này đã được minh chứng rõ nét qua kết quả thực tế trong giai đoạn đầu triển khai. Riêng tại Đội CSGTĐB số 1, từ ngày 15/10 đến 06/11/2026, đơn vị đã lập biên bản xử lý 20 trường hợp chở hàng quá tải trọng, gồm 16 xe tải và 4 xe đầu kéo. Đáng chú ý, bên cạnh 14 trường hợp lái xe điều khiển phương tiện vi phạm, có tới 6 trường hợp chính chủ xe trực tiếp cầm lái chở hàng quá tải.

Đội CSGT Đường bộ số 1 tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Phong, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Phân tích dữ liệu vi phạm cho thấy các phương tiện tập trung hoạt động chủ yếu vào ban ngày, thời điểm lưu lượng người tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân cao nhất với 13 trường hợp bị phát hiện từ 6h đến 12h, 5 trường hợp từ 12h đến 18h và 2 trường hợp từ 18h đến 24h (khung giờ từ 0h đến 6h không phát sinh vi phạm). Về mức độ vi phạm, ghi nhận 16 trường hợp vượt tải trọng từ trên 10% đến 30% và 1 trường hợp vượt từ trên 50% đến 100%; đối với tải trọng cầu đường có 2 trường hợp vượt từ 10% đến 20% và 1 trường hợp vượt trên 50%.

Ngoài lỗi quá tải, Đội CSGTĐB số 1 cũng xử lý 7 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn và 2 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện (gồm 1 trường hợp cơi nới thùng xe và 1 trường hợp vận chuyển thùng container phi tiêu chuẩn, container cắt nóc).

Xe chở vật liệu chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hiếu Giang phục vụ dự án cao tốc.

Để đánh trúng vào gốc rễ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 21 trường hợp chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người làm công hoặc người đại diện điều khiển vi phạm quy định (gồm 8 cá nhân và 13 tổ chức, doanh nghiệp). Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt 566,2 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 8 trường hợp, tước 1 giấy chứng nhận kiểm định và 4 phù hiệu phương tiện.

Kết quả xử lý vi phạm của Đội CSGT số 1 từ ngày 15/10 đến ngày 06/11/2026: Vi phạm chở hàng quá tải: 20 trường hợp (16 xe tải, 4 xe đầu kéo; 14 lái xe và 6 chủ xe trực tiếp điều khiển).

Khung giờ vi phạm tập trung: 6h – 12h (13 trường hợp); 12h – 18h (5 trường hợp); 18h – 24h (2 trường hợp).

Vi phạm quá khổ & cải tạo xe: 7 trường hợp quá khổ giới hạn; 1 trường hợp cơi nới thùng xe; 1 trường hợp dùng container cắt nóc/phi tiêu chuẩn.

Chế tài xử lý: Phạt tiền 566,2 triệu đồng; xử phạt 21 chủ phương tiện giao xe (8 cá nhân, 13 doanh nghiệp); trừ điểm 8 GPLX; tước 1 kiểm định và 4 phù hiệu.

Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng hướng tới giao thông xanh

Song song với công tác tuần tra xử lý, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác tháo dỡ các phần thùng xe cơi nới trái phép và tuân thủ quy định che chắn bạt kín đáo khi vận chuyển vật liệu.

Một điểm mỏ ở xã Tuyên Sơn chưa kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ nguồn, nguy cơ hạ tầng xuống cấp.

Lực lượng chức năng cũng khuyến khích quần chúng nhân dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh về các phương tiện chở quá tải, tự ý cải tạo thành thùng hay làm rơi vãi đất đá gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Việc kết hợp đồng bộ giữa kiểm soát chặt chẽ từ đầu nguồn khai thác khoáng sản, chế tài xử phạt răn đe và sự giám sát từ cộng đồng đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động vận tải tại Quảng Trị, góp phần bảo vệ bền vững kết cấu hạ tầng giao thông và giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - an toàn cho người dân.