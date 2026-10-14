Quảng Trị siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái, bảo đảm an toàn hàng không

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về khu vực cấm bay, hạn chế bay; điều kiện đăng ký, cấp phép và sử dụng UAV; đồng thời cảnh báo hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm, bao gồm xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đối với các xã, phường thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, gồm: Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Nam Trạch, Quảng Ninh, Ninh Châu, Hoàn Lão, Đông Trạch và Bố Trạch, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tuyên truyền bằng hình thức đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận; rà soát các tổ chức, cá nhân sở hữu UAV và phương tiện bay khác như diều sáo, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình, máy bay tự chế và thiết bị đèn công suất lớn. Các địa phương hướng dẫn đăng ký theo quy định, yêu cầu ký cam kết không sử dụng các phương tiện này trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không.

Các địa phương khẩn trương xác định mốc giới, lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm tại các vị trí phù hợp, nhất là tuyến đường liên xã, đường qua khu dân cư, đường nội đồng dẫn vào khu vực cấm bay; bãi đất trống, cánh đồng, bãi bồi, đê, bờ kênh, sông, bãi biển và những nơi thường tập trung đông người.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng cấp xã tham mưu chính quyền địa phương xác định vị trí, xây dựng phương án cắm biển báo, biển cấm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động UAV, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, xử lý, chế áp UAV đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định khi lắp đặt biển báo trên hệ thống đường bộ. Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh UAV; kiểm tra, ngăn chặn hành vi buôn lậu UAV, linh kiện UAV. Các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn người mua chấp hành quy định về mua bán, đăng ký, khai thác và sử dụng thiết bị.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Đồng Hới, Đài Kiểm soát không lưu tại Đồng Hới và Cảng hàng không Đồng Hới tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi gây nguy hại đến hoạt động hàng không dân dụng. Các đơn vị nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý UAV đe dọa an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm an toàn hành lang bay.

Trước mắt, Cảng hàng không Đồng Hới được yêu cầu khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương cắm biển báo, biển cấm tại những vị trí trọng yếu, nhạy cảm thuộc khu vực vành đai sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cất, hạ cánh của tàu bay.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo, Cảng hàng không Đồng Hới chưa ghi nhận vụ việc UAV gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hàng không. Tuy nhiên, do cảng hàng không nằm xen kẽ khu dân cư đông đúc và các điểm du lịch trọng điểm, nguy cơ phát sinh sự cố vẫn hiện hữu, đòi hỏi các cơ quan chức năng và địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa.