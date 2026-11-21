Rà soát công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, ngày 13/11/2026, UBND xã Cam Lộ đã tổ chức buổi làm việc, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở “Trạm trộn bê tông nhựa 40 tấn/giờ” thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị. Cơ sở tọa lạc tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 77, thôn Cam Thành, xã Cam Lộ (Km26, Quốc lộ 9) với tổng diện tích 10.154,7 m².

Biên bản làm việc của UBND xã Cam Lộ về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở “Trạm trộn bê tông nhựa 40 tấn/giờ” thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, trạm sử dụng thiết bị trộn bê tông nhựa nóng công suất 40 tấn/giờ (model AP VTE 1500CB-CK-TĐ, buồng trộn 1.500 kg/mẻ), hoạt động trung bình 8 giờ/ngày và 200 ngày/năm với 10 cán bộ, công nhân viên. Để duy trì sản xuất, mỗi năm cơ sở tiêu thụ khoảng 19.046 tấn đá dăm, 21.622 tấn cát, 18.138 tấn bột đá, 3.571 tấn nhựa bitum cùng khoảng 680.000 lít dầu FO và 34.000 lít dầu truyền nhiệt.

Trạm trộn bê tông nhựa 40 tấn/giờ của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị hoạt động xả khói bụi, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Về hồ sơ pháp lý, khu đất thực hiện dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với thời hạn sử dụng đến ngày 21/4/2075. Trước đó, vào ngày 09/12/2024, cơ sở được UBND huyện Cam Lộ (cũ) cấp Giấy phép môi trường số 33/GPMT-UBND có thời hạn 10 năm. Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ, cơ sở chuyển sang thuộc đối tượng đăng ký môi trường, thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp xã. Theo đó, phía doanh nghiệp đã gửi Bản đăng ký môi trường số 01/ĐKMT-ĐBQT ngày 03/11/2026 đến UBND xã Cam Lộ.

Chỉ rõ "điểm nghẽn" hạ tầng thu gom nước mưa và nguy cơ tác động sông Hiếu

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đầu tư một số công trình xử lý chất thải cơ bản. Cụ thể, nước thải sinh hoạt (khoảng 0,45 m³/ngày đêm) được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn thể tích 5 m³ để tự thấm trong khuôn viên. Nước thải từ hệ thống xử lý bụi, khí thải và nước mưa chảy tràn được dẫn về hệ thống 03 bể lắng (dung tích lần lượt là 54 m³; 11,25 m³ và 11,25 m³) nhằm bơm tuần hoàn tái sử dụng, không xả trực tiếp ra ngoài. Khí thải lò sấy được xử lý qua cyclone khô kết hợp cyclone ướt/tháp hấp thụ trước khi thoát ra ống khói. Ngoài ra, doanh nghiệp duy trì khu lưu giữ chất thải nguy hại (khoảng 23 kg/tháng), trang bị hệ thống chống sét và phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Cận cảnh cột khói, bụi của Trạm trộn bê tông nhựa 40 tấn/giờ mà phóng viên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường ghi nhận được.

Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ và đánh giá đặc thù sản xuất, đoàn kiểm tra của UBND xã Cam Lộ chỉ rõ: việc vận hành trạm trộn bê tông nhựa nóng sử dụng dầu FO, DO và nhựa đường luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, khí thải độc hại (CO, SO₂, NOx), hơi nhựa đường, mùi hôi, tiếng ồn cũng như rủi ro tràn dầu, cháy nổ. Đáng lưu ý, cơ sở nằm trong khu vực có khe cạn thoát nước trực tiếp ra sông Hiếu, do đó mọi sơ suất trong quản lý chất thải đều có thể gây hệ lụy trực tiếp đến nguồn nước mặt hạ lưu.

Qua rà soát tiến độ thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng phát hiện sự chậm trễ trong việc hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa. Cụ thể, theo Giấy phép môi trường cấp cuối năm 2024, tuyến mương thu gom nước mưa chảy tràn quanh bãi chứa nguyên liệu, sân và đường nội bộ (kích thước rộng x cao = 0,8 x 0,8 m, dài khoảng 120 m kèm các hố ga lắng cặn) được xác định hoàn thành trong quý I/2025. Thế nhưng, tại Bản đăng ký môi trường lập đầu tháng 11/2026, doanh nghiệp vẫn ghi nhận hạng mục này sẽ được xây dựng “trong thời gian đến”.

Yêu cầu vận hành an toàn, không để phát tán chất thải chưa đạt chuẩn

Trước thực tế trên, UBND xã Cam Lộ yêu cầu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo vệ môi trường; tuyệt đối chỉ vận hành dây chuyền khi các công trình xử lý môi trường hoạt động bình thường.

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm trộn bê tông nhựa cho thấy vai trò quan trọng của chính quyền cấp cơ sở trong quản lý môi trường.

Về các giải pháp kỹ thuật cụ thể, chính quyền địa phương đề nghị doanh nghiệp: Về nước thải và hạ tầng thoát nước: Khẩn trương hoàn thiện tuyến mương và hố ga thu gom nước mưa chảy tràn theo cam kết; thường xuyên nạo vét bùn cát tại các bể lắng. Đảm bảo nước thải sản xuất đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) và nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) trước khi thải ra môi trường. Bùn nạo vét (khoảng 450 - 500 kg/tháng) chỉ được sử dụng san nền nội bộ, nghiêm cấm để chảy tràn ra khe cạn và sông Hiếu.

Về khí thải và bụi vận chuyển: Duy trì vận hành liên tục hệ thống cyclone, tháp hấp thụ để khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B); phải dừng cấp nhiên liệu, ngừng sấy ngay lập tức nếu hệ thống xử lý gặp sự cố. Xe vận chuyển vật liệu phải phủ bạt kín, chở đúng tải trọng, tưới nước đoạn đường ra vào vào ngày nắng gió, không làm rơi vãi vật liệu ra Quốc lộ 9.

Về phòng ngừa sự cố và quản lý chất thải: Khu vực lưu chứa nhiên liệu bắt buộc phải có nền chống thấm, gờ bao chống tràn và vật liệu thấm hút ứng cứu tại chỗ. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng kèm đầy đủ chứng từ theo quy định.

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm trộn bê tông nhựa cho thấy vai trò quan trọng của chính quyền cấp cơ sở trong quản lý môi trường. Đối với những cơ sở sản xuất có nguy cơ phát sinh chất thải và nằm gần khu vực thoát nước ra sông, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện hồ sơ pháp lý mà còn phải bảo đảm các công trình xử lý được đầu tư đồng bộ, vận hành thực chất và thường xuyên kiểm soát rủi ro.

Đặc biệt, việc sớm hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn tại trạm trộn cần được xem là nhiệm vụ ưu tiên, góp phần phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái lưu vực sông Hiếu và bảo đảm hài hòa giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.