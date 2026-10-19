Quảng Trị: Siết chặt kỷ cương, quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm IUU

Siết chặt quản lý hoạt động khai thác

Thời gian qua, công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Quảng Trị tiếp tục được triển khai theo hướng đồng bộ, tập trung thực hiện 5 khuyến nghị của EC gồm: khung pháp lý; quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác; truy xuất nguồn gốc thủy sản; thực thi pháp luật.

Tại các văn phòng kiểm soát nghề cá tỉnh Quảng Trị, việc kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng được các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Việc kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc

Các tàu cá trước khi rời cảng ra khơi phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục; các trang thiết bị theo quy định, bao gồm việc lắp đặt, bật thiết bị giám sát hành trình (đối với tàu cá từ 15m trở lên); chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng và toàn bộ thuyền viên có đầy đủ hồ sơ, danh sách rõ ràng. Khi khai thác trở về đều được ghi nhận sản lượng, đối chiếu nhật ký khai thác.

Ông Trần Xuân Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị, khẳng định địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác chống khai thác IUU, nhằm cùng cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Quản lý chặt đội tàu, kiểm soát 100% số tàu cá ra vào cảng; duy trì việc giám sát hành trình; nâng cao hiệu quả eCDT và truy xuất nguồn gốc; kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện, tàu ngừng dịch vụ giám sát hành trình dài ngày.

Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU): cán bộ Quảng Trị “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng chủ phương tiện

Đặc biệt, rà soát kỹ lưỡng, kiểm soát chặt tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài và tăng cường kiểm tra, phát hiện nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân hiểu rằng chống khai thác IUU không phải là nhiệm vụ nhất thời nhằm phục vụ một đợt kiểm tra, mà là yêu cầu tất yếu để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và phát triển bền vững”.

Thành quả nhờ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng chủ phương tiện”

Đối với tỉnh Quảng Trị, các nhiệm vụ Chính phủ giao về chống khai thác IUU trong 9 tháng năm 2026 được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ (Số nhiệm vụ được giao là 21 nhiệm vụ, trong đó 8 nhiệm vụ có thời hạn đã hoàn thành, đạt 100%, còn 13 nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện theo tiến độ). Theo kết quả chấm điểm IUU do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, trong tháng 9/2026, Quảng Trị đạt 91,37 điểm, thuộc nhóm địa phương thực hiện tốt (tiêu chí điểm trên 90).

Quảng Trị đã siết chặt mặt trận chống IUU, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài

Rà soát, nắm chắc số liệu tàu cá của toàn tỉnh, tổng số tàu cá từ 6 m trở lên trên địa bàn tỉnh hiện là 4.621 tàu, đạt tỷ lệ đăng ký 100%, các chỉ tiêu khác như đăng kiểm, cấp phép, chứng nhận an toàn toàn thực phẩm, lắp đặt VMS, đánh dấu tàu cá đều đạt trên 96%, Xử lý hành chính được thực hiện quyết liệu, không có trường hợp để tồn đọng, quá thời hiệu xử phạt; tổng số vụ có dấu hiệu vi phạm là 435 vụ, trong đó đã xử phạt hành chính 76 vụ (đạt 17,5%) với tổng số tiền 2.328,65 triệu đồng; không xử phạt do không vi phạm 356 vụ (đạt 81,8%); đang xác minh 3 vụ mới phát sinh (chiếm 0,7%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống khai thác IUU tại Quảng Trị cũng còn một số nội dung cần tiếp tục khắc phục. Các địa phương đã đẩy mạnh cấp cam kết an toàn thực phẩm, kết quả có chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên chưa đảm bảo yêu cầu, đến nay vẫn còn 279 tàu cá chưa thực hiện.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác IUU, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Việc hướng dẫn ngư dân kích hoạt tài khoản eCDT đã được các địa phương đẩy mạnh thực hiện, tuy nhiên hiện nay vẫn còn 74 tàu cá chưa thực hiện. Sau khi được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ rõ các hạn chế, các địa phương trên đã đẩy mạnh cấp cam kết an toàn thực phẩm, kết quả cơ bản đã thực hiện xong để báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Vinh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác IUU, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Quảng Trị đã tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác IUU

Để quyết tâm cùng với cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, Sở Nông nghiệp Môi trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sát với thực tiễn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng chủ phương tiện”.

Các cảnh báo từ hệ thống VMS được kiểm tra, đối chiếu và xác minh cụ thể trước khi xử lý. Không phải mọi trường hợp mất tín hiệu đều là vi phạm, bởi có tàu đang neo đậu hoặc gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình vi phạm, can thiệp vào thiết bị hoặc khai thác sai vùng quy định, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng, địa phương rà soát đến từng tàu cá; tập trung xử lý dứt điểm số tàu không đủ điều kiện hoạt động; xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối VMS, vượt vùng khai thác và các hành vi vi phạm khác.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục hạn chế trong quản lý, đồng bộ dữ liệu, giám sát tàu cá và xử lý vi phạm; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU.