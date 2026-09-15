Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, trú tại thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch) cùng một thuyền viên khác đi đánh cá gần bờ. Trong lúc đang hoạt động trên biển, thuyền bất ngờ bị sét đánh.

Anh Nguyễn Văn Tuấn bị sét đánh tử vong. Người đi cùng trên thuyền sau đó điều khiển phương tiện đưa thi thể anh Tuấn vào bờ để gia đình lo hậu sự.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Nam Trạch đã có mặt để nắm tình hình, xử lý vụ việc. Chính quyền địa phương đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Quảng Trị đang có mưa giông do ảnh hưởng của hình thế thời tiết phức tạp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đặc biệt khi có mưa giông, sấm sét.

Đối với ngư dân và những người hoạt động trên sông, biển, khi phát hiện dấu hiệu giông, sét cần nhanh chóng đưa phương tiện vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; hạn chế hoạt động trên sông, biển trong thời điểm có mưa giông.