Quảng Trị sẽ giám sát việc nhận chìm 200.000 m3 vật chất nạo vét xuống biển

Ngày 20/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa cho phép Công ty cổ phần Cảng Hòn La nhận chìm 200.000 m3 vật chất nạo vét xuống biển để phục vụ công tác nâng cấp luồng hàng hải Hòn La.

Cùng với việc giao khu vực biển cho doanh nghiệp, tỉnh quy định trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nếu phát hiện dấu hiệu mất an toàn môi trường sẽ yêu cầu dừng hoạt động.

Khu vực biển được tỉnh Quảng Trị giao nằm ở vùng biển xã Phú Trạch có diện tích 17,2 ha, với độ sâu từ 23,16 m đến 24,35 m. Công ty cổ phần Cảng Hòn La phải sử dụng khu vực biển đúng phạm vi, mục đích và các điều kiện đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để đảm bảo an toàn về môi trường, tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng khu vực biển.

Các cơ quan chuyên môn ở tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các điều kiện cấp phép, bảo đảm hoạt động nhận chìm diễn ra đúng quy định, không gây ô nhiễm, hủy hoại hệ sinh thái biển hoặc cản trở giao thông hàng hải và các hoạt động hợp pháp khác trên biển.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai nhận chìm nếu phát hiện các chỉ số quan trắc môi trường vượt giới hạn cho phép hoặc xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường, xuất hiện tình trạng sạt lở đê kè, bờ biển tỉnh Quảng Trị sẽ ngay lập tức yêu cầu doanh nghiệp phải dừng ngay hoạt động sử dụng khu vực biển nhận chìm chất nạo vét. Doanh nghiệp chỉ được tiếp tục hoạt động sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục theo quy định…

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Hòn La phải thực hiện việc nạo vét và nhận chìm theo đúng thiết kế, công nghệ, biện pháp thi công được chấp thuận; chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, tràn dầu, hóa chất. Doanh nghiệp cũng phải có biện pháp giảm thiểu tác động đến nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học; bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trong khu vực và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu gây tổn thất cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật...

Việc tỉnh Quảng Trị cho phép nhận chìm 200.000 m3 các chất nạo vét xuống biển nằm trong kế hoạch nâng cấp năng lực luồng hàng hải Hòn La. Hiện luồng hàng hải hàng hải mới chỉ đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 10.000 DWT ra vào đầy tải ở khu vực biển này. Vì vậy, việc nạo vét, nâng cấp luồng hàng hải nhằm tăng khả năng tiếp nhận tàu lớn hơn để phát huy hiệu quả đầu tư cảng biển, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, phục vụ cho Khu kinh tế Hòn La, các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kết hợp tiếp chuyển hàng quốc tế cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh vùng Đông-Bắc Vương quốc Thái Lan./.