Quảng Trị sẽ có dịch vụ trải nghiệm bay dù lượn tại Phong Nha - Kẻ Bàng

UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Jungle Boss tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực Phong Nha, xã Phong Nha, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo Công văn số 9879/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Jungle Boss tổ chức hoạt động bay dù lượn trong thời gian từ ngày 24/11/2026 đến hết ngày 30/12/2027. Toàn bộ kinh phí thực hiện do doanh nghiệp tự bảo đảm.

Để hoạt động được triển khai đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Jungle Boss hoàn thiện phương án tổ chức, xác định cụ thể khu vực cất cánh, hạ cánh, phạm vi và thời gian hoạt động bay; thực hiện đầy đủ các thủ tục xin phép, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về hàng không, thể thao, du lịch, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Dù lượn bay trên vùng trời Phong Nha. Ảnh: Jungle Boss

Doanh nghiệp đồng thời phải bảo đảm các điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm và phương án xử lý tình huống khẩn cấp; chịu trách nhiệm về an toàn đối với người tham gia và khách du lịch. Việc sử dụng đất, mặt bằng và không gian hoạt động phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường di sản.

Với địa hình núi đá vôi đặc trưng, những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống sông suối và các thung lũng rộng lớn, Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều lợi thế phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm. Nếu các tour truyền thống đưa du khách vào hang động, trekking xuyên rừng hay khám phá sông suối, hoạt động bay dù lượn sẽ mở ra một cách tiếp cận mới, giúp du khách thưởng ngoạn toàn cảnh núi rừng, thung lũng và những dòng sông uốn lượn giữa đại ngàn từ trên cao.

Sản phẩm này cũng được kỳ vọng mở rộng cơ hội trải nghiệm thiên nhiên cho những du khách hạn chế về thể lực, khó tham gia các hành trình trekking hoặc khám phá rừng kéo dài, đồng thời góp phần tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách tại địa phương.

Theo đại diện Jungle Boss, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu đã có văn bản đồng ý cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động bay với 30 dù lượn có động cơ và không động cơ tại 7 khu vực thuộc xã Phong Nha. Hoạt động bay được thực hiện ở độ cao dưới 200m so với điểm xuất phát, trong phạm vi bán kính dưới 3.000m.

Doanh nghiệp dự kiến đưa dịch vụ vào khai thác từ ngày 24/11/2026, với 5 dù lượn phục vụ du khách, mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 20-30 phút. Theo tính toán của doanh nghiệp, hoạt động có khả năng phục vụ hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày.