Quảng Trị-Savannakhet phối hợp bảo vệ biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Lực lượng tuần tra hai tỉnh Quảng Trị-Savannakhet chụp ảnh lưu niệm tại mốc quốc giới 604. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền xã Lao Bảo.

Về phía tỉnh Savannakhet có đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra song phương. (Ảnh: H.M)

Tại thực địa, hai đoàn tiến hành kiểm tra đường biên giới, mốc quốc giới 604 và 605 thuộc khu vực biên giới giữa xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu vực Densavan, tỉnh Savannakhet; khảo sát công trình kè chống sạt lở bảo vệ mốc quốc giới 606. Hai bên cũng kiểm tra hệ thống cột mốc, dấu hiệu mốc giới, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật và thỏa thuận về quản lý, bảo vệ biên giới.

Tiếp đó, lực lượng chức năng hai tỉnh tổ chức tuần tra đoạn biên giới trên sông Sê Pôn, từ Chốt 18 đến Chốt 25, tập trung quan sát, nắm tình hình đường biên giới, khu vực dân cư, bến sông và các vị trí cần tăng cường quản lý.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới. (Ảnh: H.M)

Kết quả kiểm tra cho thấy, hệ thống cột mốc và khu vực biên giới ổn định, nguyên trạng; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tại các mốc quốc giới, đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bounchom Ubonpaseuth đã thực hiện nghi thức tô son cột mốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm chung trong gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Sau tuần tra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet tổ chức hội nghị trao đổi, ký biên bản tuần tra song phương, thống nhất tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghi thức tô son cột mốc 604. (Ảnh: H.M)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, hoạt động tuần tra song phương thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, sự tin cậy và hợp tác giữa hai tỉnh. Quảng Trị xác định phát triển kinh tế, nhất là kinh tế cửa khẩu trên Hành lang kinh tế đông-tây, phải gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Lào; tăng cường phối hợp quản lý, kiểm soát hoạt động qua lại của cư dân; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời, nghiên cứu phát triển hạ tầng cửa khẩu, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh Lao Bảo-Densavan trên cơ sở mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng”.

Lực lượng chức năng hai bên tuần tra song phương trên đoạn biên giới sông Sê Pôn. (Ảnh: H.M)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đề nghị lực lượng biên phòng, công an và quân sự hai tỉnh tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương, hai nước Việt Nam-Lào.