Sáng 28/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, tại Km9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, Quảng Trị) xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông.

Km9+400 quốc lộ 15D sạt lở khoảng 1.500m3 đất đá, đường lên cửa khẩu La Lay bị ách tắc.

Tại đây, đá từ phía ta luy lượng tiếp tục sụt trượt xuống nền mặt đường với khối lượng khoảng 1.500m3, gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

Video: Km9+400 quốc lộ 15D tiếp tục bị sạt lở khiến tuyến đường lên cửa khẩu La Lay ách tắc

Hiện nay, Sở Xây dựng Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng biên phòng, công an rào chắn.

Đồng thời, khẩn trương bố trí máy móc tại hiện trường và tổ chức khắc phục để thông xe sớm nhất.

Quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) dài khoảng 12km với 2 làn xe, hầu hết một bên là núi cao, một bên là vực sâu, nhiều đoạn dốc, cong cua nguy hiểm, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, nhất là xe ô tô đầu kéo vận chuyển than...

Các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức chốt chặn đảm bảo giao thông phía hai đầu điểm sạt lở Km9+400.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 6h sáng 13/11, tại đoạn Km 9+400 quốc lộ 15D, đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, với khối lượng gần 3.000m³, trong đó có rất nhiều tảng đá lớn, gây ách tắc giao thông.

Với sự nỗ lực của các đơn vị, đến khoảng 12h30 trưa cùng ngày (13/11), điểm sạt lở đã được thông xe một vệt, đảm bảo giao thông bước 1.

Tính đến 15h ngày 13/11, điểm sạt lở tại Km9+400 quốc lộ 15D đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục 1.800m3 đất đá tràn lấp mặt đường.

Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí máy móc khắc phục điểm sạt lở để thông xe sớm nhất.

Đồng thời, đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục tập trung khắc phục khoảng 1.100m3 đất đá sạt lở còn lại tại Km9+400 quốc lộ 15D trong ngày 14/11.