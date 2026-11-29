Quốc lộ 15D là tuyến đường độc đạo dẫn lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Sự cố sạt lở khiến việc đi lại, giao thương và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đứng trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện trường sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D - Quảng Trị. Ảnh: Võ Linh

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng biên phòng và công an lập rào chắn, cảnh báo và đưa phương tiện, máy móc đến hiện trường. Tuy nhiên, do mái dốc vẫn còn sụt trượt, lực lượng chức năng chưa thể triển khai thi công hốt dọn để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị túc trực không cho người qua lại để bảo đảm an toàn tính mạng. Ảnh: Võ Linh

Hiện, các đơn vị chức năng đang theo dõi sát diễn biến sạt lở, chủ động phương án ứng phó nếu nguy cơ tiếp diễn, và sẽ tổ chức khắc phục, thông xe sớm nhất ngay khi điều kiện an toàn được bảo đảm.