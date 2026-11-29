Chiều 29/11, lãnh đạo UBND xã Lay Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa di dời quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại hiện trường điểm sạt lở Km 9+400 quốc lộ 15D.

Lực lượng chức năng di dời quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại điểm sạt lở Km 9+400 quốc lộ 15D.

Tuy nhiên, công tác khắc phục để thông tuyến điểm sạt lở này vẫn đang đối mặt khó khăn.

Hiện tại, điểm sạt lở phía mái ta luy dương sụt trượt đá xuống mặt nền mặt đường gây ách tắc giao thông tại Km 9+400 quốc lộ 15D vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Video: Đã di dời quả bom sót lại sau chiến tranh khỏi điểm sạt lở gây tắc đường tại Km 9+400 quốc lộ 15D, nỗ lực thông tuyến điểm sạt lở này vẫn đang gặp khó khăn

Đá sạt lở sụt trượt xuống tại vị trí này rất to, với đường kính khoảng 3m, có tảng đường kính khoảng 7-8m.

Theo các đơn vị, nếu dùng thiết bị máy búa để khoan đục những tảng đá lớn trên sẽ không quá khó khăn nhưng sẽ có rung chấn.

Nguy cơ đá từ phía mái ta luy dương cao của vị trí đang bị sạt lở này sẽ rơi xuống rất cao, gây mất an toàn cho người và phương tiện đang thi công.

Điểm sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D với nhiều tảng đá kích thước lớn sụt trượt xuống nằm án ngữ trên mặt đường.

Một trong những phương án được xem tối ưu nhất để sớm thông tuyến điểm sạt lở hiện nay là đề xuất lực lượng chức năng tính toán cho nổ mìn phá đá.

Trước đó, khoảng rạng sáng 28/11, tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại đây, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt trượt xuống nền mặt đường với khối lượng khoảng 1.500m³.

Phía mái ta luy dương Km 9+400 quốc lộ 15D cũng là vách quả đồi cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng biên phòng, công an rào chắn.

Đồng thời, khẩn trương bố trí máy móc tại hiện trường và tổ chức khắc phục để thông xe sớm nhất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai khắc phục sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nên công tác khắc phục sạt lở tại đây phải tạm dừng để chờ xử lý.

Quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại điểm sạt lở Km 9+400 quốc lộ 15D đã được các đơn vị kiểm tra, tiến hành di dời khỏi hiện trường chiều 29/11.

Quả bom có đường kính ước tính khoảng 20cm, chiều dài khoảng 1,5m.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 xảy ra đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống gây ách tắc giao thông tại Km 9+400 quốc lộ 15D.

Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông tại Km9+400 ngày 13/11.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 6h sáng 13/11, tại đoạn Km 9+400 quốc lộ 15D, đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, với khối lượng gần 3.000m³, trong đó có rất nhiều tảng đá lớn, gây ách tắc giao thông. Với sự nỗ lực của các đơn vị, đến khoảng 12h30 trưa cùng ngày (13/11), điểm sạt lở đã được thông xe một vệt, đảm bảo giao thông bước 1. Tính đến 15h ngày 13/11, điểm sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục 1.800m³ đất đá tràn lấp mặt đường. Đồng thời, đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục tập trung khắc phục khoảng 1.100m³ đất đá sạt lở còn lại tại Km 9+400 quốc lộ 15D trong ngày 14/11. Đến ngày 25/11, tại Km 9+400 quốc lộ 15D xảy ra sạt lở đất đá từ phía ta luy dương xuống đường gây ách tắc giao thông, nhưng với khối lượng ít. Đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp với các lực lượng chức năng chốt chặn đảm bảo giao thông, đồng thời khẩn trương hót dọn đất đá để thông tuyến.