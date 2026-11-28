Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào khoảng 6h30 phút sáng 28/11, đã xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D, đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Khối lượng đất đá từ ta luy dương sạt trượt xuống mặt đường ước tính khoảng 1.500m³, gây ách tắc giao thông.

Video: Máy móc được huy động để khẩn trương xử lý khối lượng đất đá sạt trượt, khắc phục ách tắc giao thông trên Quốc lộ 15D, đoạn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Máy móc, phương tiện phục vụ công tác khắc phục đã được bố trí tại hiện trường và đang triển khai xử lý điểm sạt lở. Tuy nhiên, do khu vực vẫn còn hiện tượng sụt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên công tác khắc phục phải được thực hiện thận trọng.

Cán bộ Biên phòng phối hợp cảnh báo, rào chắn khu vực sạt lở, ngăn người và phương tiện lưu thông qua vị trí nguy hiểm. (Ảnh: UBND xã La Lay)

Hiện Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ túc trực tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Biên phòng và Cảnh sát giao thông tổ chức rào chắn hai đầu tuyến, bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố. Các lực lượng đang tập trung khắc phục, phấn đấu thông tuyến trong thời gian sớm nhất.