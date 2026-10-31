Quảng Trị sắp có thêm quần thể du lịch nghỉ dưỡng hơn 16 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án có tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng, quy mô khoảng 167,48 ha, triển khai trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Dự án gồm hai phân khu chính là hồ Thác Chuối dưới chân núi và đỉnh U Bò ở độ cao hơn 1.000 m.

Các đại biểu thực hiện nghi thực khởi công dự án.

Tại khu vực hồ Thác Chuối, dự án được quy hoạch xây tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí ven hồ gồm 3 khách sạn quy mô 950 phòng, biệt thự ven đồi. Khu vực này còn có ga cáp treo cùng các khu phố thương mại, ẩm thực và không gian văn hóa ngoài trời.

Ở độ cao hơn 1.000 m, phân khu đỉnh U Bò được định hướng phát triển các sản phẩm giải trí, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng giữa núi rừng. Theo quy hoạch, mật độ xây dựng tại khu vực đỉnh núi được khống chế khoảng 18,8%, các công trình bố trí theo địa hình tự nhiên, ưu tiên bảo tồn rừng.

Kết nối hai phân khu là hệ thống 5 tuyến cáp treo dài khoảng 7 km, công suất vận chuyển 3.500-4.500 lượt khách mỗi giờ trên mỗi tuyến.

Dự án được triển khai qua 4 giai đoạn, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng vào quý II/2028.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp cùng hàng nghìn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động, cảnh quan núi rừng Trường Sơn, bờ biển và các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Năm 2025, Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn cần thêm những tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn, chất lượng cao nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Về phía địa phương, tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả.

Dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch mới, góp phần khai thác tiềm năng thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân gắn với bảo tồn các giá trị di sản.