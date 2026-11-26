Ngay trong chiều nay 26/11, người dân trên địa bàn phường Quảng Trị và du khách đã được chiêm ngưỡng mô hình và những khinh khí cầu đầu tiên bay lượn trên bầu trời Quảng Trị trong buổi bay thử kỹ thuật.

Đến nay, các phi công quốc tế, phi công Việt Nam cùng đội ngũ kỹ thuật của đơn vị tổ chức đã kiểm tra thông số gió, áp suất của các khinh khí cầu và thiết lập vành đai an toàn. Mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện chặt chẽ để lễ hội được diễn ra thành công.

Những quả Khinh khí cầu đầu tiên ra mắt Nhân dân phường Quảng Trị- Ảnh: B.C

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026, lễ hội với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu - đại diện cho 34 tỉnh thành trên cả nước, tất cả sẽ tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị.

Đội ngũ kỹ thuật của đơn vị tổ chức đã kiểm tra thông số gió, áp suất của các khinh khí cầu- Ảnh: B.C

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng- Ảnh: B.C

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ. Khoảnh khắc thiêng liêng này hứa hẹn khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách.

Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, toàn diện- Ảnh: B.C

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 sẽ chính thức khai mạc vào 7 giờ sáng mai, 27/11 tại Khu vực Sân lễ hội & Đài tưởng niệm Trung tâm – Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, phường Quảng Trị. Chương trình được livestream trên trang fanpage Báo và PTTH Quảng Trị.