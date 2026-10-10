Quảng Trị: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề tại Quảng Trị đã và đang sản xuất và đem đến cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm mang đậm dấu ấn của đặc trưng và đa dạng của vùng đất vừa có rừng và biển nơi đây. Đáng chú ý, việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thời gian qua nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất để từ đó, các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ sản xuất, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn...

Quảng Trị là vùng đất có nhiều tiềm năng và lợi thế để sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đặc hữu chất lượng cao. Vì thế, trong những năm qua, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, đổi mới quy trình sản xuất, cho ra đời nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn của địa phương. Nhiều sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã trở thành niềm tự hào của người Quảng Trị như cà phê, gạo chất lượng cao, khoai deo, các sản phẩm chế biến sâu từ cây dược liệu, mặt hàng hải sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế địa phương.

Quảng Trị với nhiều sản phẩm đặc trưng, riêng có, được công nhận qua các kỳ bình chọn sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là lợi thế để các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, các HTX, các làng nghề tại Quảng Trị mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm.