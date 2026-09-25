Quảng Trị: Rà soát việc thực hiện chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số

Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai sẽ tạo lập quỹ nhà ở giá rẻ cho gần 1.000 người lao động. Đây là bước đi cụ thể của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp...