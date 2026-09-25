Quảng Trị: Rà soát việc thực hiện chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số
Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Lao Bảo, Lìa, A Dơi ngày 24/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhu cầu đất ở, đất sản xuất, quỹ đất, điều kiện tách thửa và quản lý đất lâm nghiệp.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quang-tri-ra-soat-viec-thuc-hien-chinh-sach-dat-dai-voi-dong-bao-dan-toc-thieu-so-10431772.html