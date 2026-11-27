Tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng cảng Cửa Việt. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rà soát và điều chỉnh các nhiệm vụ không còn phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh rà soát các nhiệm vụ và nguồn vốn chuyển tiếp từ giai đoạn trước, xác định những nội dung không còn nhiệm vụ chi hoặc không thể tiếp tục thực hiện để điều chỉnh theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã điều chỉnh kinh phí sự nghiệp được chuyển sang năm 2026 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị; đồng thời phân bổ hơn 200,9 tỷ đồng vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia, phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phòng, chống ma túy.

Cùng với điều chỉnh nguồn lực, tỉnh quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cấp xã tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ động rà soát nhiệm vụ, điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền, phân bổ chi tiết và tổ chức thực hiện.

Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/11 giải ngân ít nhất đạt 85% vốn năm 2025 kéo dài và 50% kế hoạch vốn năm 2026; đến cuối năm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn của chương trình.

Để triển khai chương trình trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Trị đang hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến tham mưu ban hành một nghị quyết của Tỉnh ủy, năm nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và 10 quyết định, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trong số đó, ba nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quý IV/2026, tập trung quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; hình thức và mức hỗ trợ đối với một số dự án đầu tư xây dựng đặc thù; mức hỗ trợ tối đa cho các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án sản xuất cộng đồng và các đối tượng, hộ gia đình thụ hưởng.

Các chính sách này sẽ làm rõ căn cứ phân bổ ngân sách, mức hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng, tạo cơ sở để tỉnh Quảng Trị triển khai các dự án phát triển sản xuất, nhất là mô hình liên kết chuỗi giá trị và sản xuất cộng đồng.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đề án tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc Sở.

Tỉnh dự kiến ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2035 trước ngày 30/11/2026.

Tỉnh Quảng Trị đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn hóa dữ liệu về mục tiêu, chỉ tiêu, đơn vị quản lý, nguồn vốn và trách nhiệm cung cấp thông tin; duy trì báo cáo giải ngân hằng tuần.

Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu, phần mềm hỏi đáp để xử lý vướng mắc; hướng dẫn cấu trúc dữ liệu, biểu mẫu, tài khoản, phân quyền và quy trình cập nhật, đồng thời tổ chức tập huấn thực hiện Nghị định số 387/2026/NĐ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn còn chậm. Trong số đó, vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 mới giải ngân hơn 339/606 tỷ đồng, đạt 56,1%; vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân hơn 67/281,5 tỷ đồng, đạt 23,8%./.