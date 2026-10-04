Quảng Trị rà soát các dự án câu dầm ở khu 'đất vàng'

Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định thanh tra chuyên đề đối với 7 dự án quy mô lớn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm triển khai trong thời gian dài. Các dự án này có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và từng được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị và hạ tầng kinh tế của địa phương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị họp bàn cùng lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành về tăng tốc phát triển kinh tế và xử lý hợp lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Theo quyết định thanh tra, 7 dự án được kiểm tra lần này nằm ngoài danh mục theo dõi trên hệ thống cơ sở dữ liệu giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của tỉnh Quảng Trị. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn như: Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, Khách sạn 4 sao Sài Gòn - Hà Nội, Khu resort Golden City, Khu du lịch nhà ở sinh thái Đảo Yến, Kho xăng dầu Việt Lào, Khu đô thị Bảo Ninh 3...

Nhiều người dân địa phương cũng như du khách khi đến phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đều ngạc nhiên, bức xúc khi án ngữ ngay 2 bên Quảng trường biển Bảo Ninh là 2 khách sạn lớn xây dở dang bỏ hoang nhiều năm. Mỗi lần tỉnh Quảng Bình (cũ) hay tỉnh Quảng Trị mới hiện nay chỉ đạo thanh, kiểm tra hai khách sạn này thì lại thấy xuất hiện một vài tốp nhân công tiếp tục xây dựng, làm kiểu đối phó, sau ít ngày lại trở về như cũ, vắng hẳn bóng người.

Dự án của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình như "bộ xương cá voi" khổng lồ bỏ hoang gần 5 năm nay.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đó là 2 khách sạn của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình và Công ty cổ phần du lịch Hà Nội - Quảng Bình. Dự án của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình là khu Resort tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (cũ), nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cho thuê đất tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 24/6/2009.

Sau gần 10 năm được cho thuê đất, dự án không triển khai nên UBND tỉnh Quảng Bình vào cuộc. Theo thông báo số 3036/TB-VPUBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình và thông báo Kết luận số 913-TB/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình yêu cầu Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình khởi công chậm nhất trước tháng 3/2019, hoàn thành đưa vào hoạt động 9/2020.

Dự án đã triển khai xây dựng xong phần thô toà nhà khách sạn 19 tầng và đang dừng thi công gần 5 năm nay.

Dự án khách sạn 5 sao Pullman do Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình xây dựng cũng dậm chân tại chỗ nhiều năm qua.

Ngay sát bên phải cạnh Quảng trường biển Bảo Ninh là Dự án khách sạn 5 sao Pullman do Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 24/6/2009. Dự án khách sạn 5 sao Pullman với diện tích 50.398,7m2. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trong đó thời gian đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, đến nay, dự án khách sạn 5 sao Pullman mới xây dựng thi công phần thô của khối khách sạn và một số hạng mục công trình phụ trợ khác. Làm kiểu cầm chừng, “vừa làm vừa ngó” nên tiến độ thực hiện dự án chậm rất nhiều so với cam kết với chính quyền địa phương.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các ban, ngành kiểm tra thực địa các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Ngày 2/10, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Đồng Hới. Tham gia đoàn công tác có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Kiểm tra thực địa các dự án: Khách sạn Sài Gòn - Bảo Ninh; Khách sạn 5 sao Pullman; Khu đô thị Bảo Ninh 3; Khu đô thị Eurowindow Grand City…Tại các điểm đến kiểm tra, các nhà đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án triển khai trong thời gian tới.

Tại các dự án đến kiểm tra, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định và đạt tiến độ đề ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) ở phường Đông Hà sẽ được cho nhà đầu tư thuê không để lãng phí.

Bên cạnh siết chặt, quản lý sử dụng các khu đất “vàng”, tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương cho thuê; giao các sở, ngành kêu gọi, vận động nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu, chuyển đổi mục đích sử dụng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, văn phòng đại diện của doanh nghiệp...

Kiểm tra các trụ sở công dôi dư trên địa bàn phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Vương Quốc Tuấn yêu cầu: Đối với 5 trụ sở công dôi dư đã có nhà đầu tư quan tâm, trong đó có trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) tại địa chỉ số 30, đường Hùng Vương, phường Đông Hà và trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) tại địa chỉ số 45, đường Hùng Vương, phường Đông Hà, đơn vị chủ trì là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp cùng Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 30/10.

Đối với 18 trụ sở còn lại thuộc danh mục 23 trụ sở UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho thuê; giao các sở, ngành kêu gọi, vận động nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, chuyển đổi mục đích sử dụng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Quảng Trị... Hoàn thành phương án xử lý đối với các trụ sở này trước ngày 15/11.