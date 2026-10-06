Quảng Trị rà soát 82 dự án nhà ở, khu đô thị để tháo gỡ vướng mắc

Ngày 6/10, ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư nhằm rà soát tình hình triển khai, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn.

Ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư nhằm rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án phát triển nhà ở khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 82 dự án khu dân cư, khu đô thị và khu nhà ở xã hội sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai.

Trong đó, Sở Tài chính quản lý, theo dõi 23 dự án; Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao ký, theo dõi hợp đồng 42 dự án. 17 dự án còn lại thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, do các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi.

Đối với 23 dự án do Sở Tài chính Quảng Trị theo dõi, tiến độ triển khai nhìn chung còn chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Qua rà soát, có 9 dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và thủ tục chuẩn bị đầu tư, có khả năng triển khai thi công trong năm 2026. 14 dự án còn lại đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và chuẩn bị đầu tư.

Trong 42 dự án phát triển nhà ở khu đô thị, khu dân cư nông thôn được UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng ký, theo dõi hợp đồng, có 25 dự án đã ký hợp đồng và triển khai thi công trước năm 2025; 12 dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng vào cuối năm 2025 và nửa đầu năm 2026, đang thực hiện bàn giao mặt bằng sơ bộ ngoài hiện trường; 5 dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Một dự án Khu nhà ở thương mại ở địa bàn phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai, nêu những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, định giá đất, tài chính và quá trình thực hiện dự án; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Các sở, ngành tập trung phân tích những điểm nghẽn liên quan đến giao đất, định giá đất; đề nghị đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa được định giá, giao đất. Với những dự án đã đủ điều kiện triển khai, các sở, ngành yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công theo tiến độ được chấp thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn theo hướng cụ thể, thực chất, giải quyết dứt điểm từng vấn đề.

Các nhóm khó khăn cần tập trung xử lý gồm giải phóng mặt bằng; giao đất, định giá đất; tài chính và nghĩa vụ ngân sách; hạ tầng giao thông do Nhà nước đầu tư chưa hoàn thiện; đấu nối, khớp nối hạ tầng và hệ thống thoát nước thải.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư rà soát cụ thể từng dự án, lập danh mục những dự án có khả năng triển khai ngay, xác định rõ khó khăn, trách nhiệm và tiến độ xử lý để báo cáo UBND tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị cũng sẽ lựa chọn những dự án đủ điều kiện, có khả năng thực hiện để tập trung tháo gỡ và triển khai ngay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách trong quý IV-2026.

Đối với những dự án đã được tháo gỡ khó khăn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai, không để đất đai bỏ hoang, lãng phí, sớm đưa đất vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng triển khai, cần chủ động đề xuất phương án phù hợp như liên doanh, liên kết, chuyển nhượng dự án theo đúng quy định pháp luật.