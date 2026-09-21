Quảng Trị rà soát 78 xã, phường, đặc khu, điều tiết nhân lực, nguồn lực

Ngày 21/9, đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn, làm việc tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Nội dung làm việc tập trung vào kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Hoàng Phương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Vũ Khiêm cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Nam Trạch cho biết, sau hơn một năm vận hành, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của xã cơ bản ổn định, hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân.

Tuy nhiên, khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển trực tiếp về cấp xã, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Trong khi đó, biên chế, cơ cấu đội ngũ, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn.

Địa phương cũng nêu những vướng mắc trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; quan hệ công tác trực tiếp giữa cấp tỉnh và cấp xã; năng lực thực thi của cán bộ cơ sở cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận kết quả bước đầu của Quảng Trị và xã Nam Trạch, đồng thời chia sẻ với những khó khăn phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị địa phương phát huy phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tiếp tục rà soát nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền của cấp xã và cấp trên, làm cơ sở bố trí vị trí việc làm và biên chế phù hợp.

Đối với vấn đề nhân sự, xã cần chủ động điều tiết trong nội bộ. Tỉnh Quảng Trị cần tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, huy động chuyên gia hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu xác định cụ thể những điểm nghẽn trong chuyển đổi số, từ thiết bị, nhân lực, dịch vụ công trực tuyến đến mức độ ứng dụng trong từng nhóm công việc. Chuyển đổi số phải gắn với yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Việc đánh giá cán bộ phải thực chất, qua đó nhận diện những người tiên phong, sáng tạo, đồng thời xác định các trường hợp cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với cấp tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu rà soát tổng thể 78 xã, phường, đặc khu; căn cứ đặc điểm của từng địa bàn để tổ chức bộ máy phù hợp, chủ động điều tiết nhân lực và nguồn lực.

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW cần được cụ thể hóa ngay từ cơ sở, trước mắt xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ; về lâu dài phải xây dựng chiến lược khai thác tiềm năng, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.

Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Trung ương những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chính sách đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh.