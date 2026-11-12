Quảng Trị rà soát 72 dự án bất động sản, mạnh tay xử lý dự án đình trệ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương kiểm tra dự án Khu đô thị Bảo Ninh. Ảnh: Hồng Lựu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát tình hình triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin tại cuộc họp, toàn tỉnh hiện có 72 dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 2.110 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 113.257 tỷ đồng.

Trong số này, Sở Xây dựng được giao theo dõi 42 dự án; Sở Tài chính theo dõi 26 dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 4 dự án.

Mặc dù có quy mô đầu tư lớn, tiến độ triển khai thực tế của phần lớn dự án chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Trong 42 dự án do Sở Xây dựng theo dõi, mới có 21 dự án triển khai thi công; 16 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 5 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, tình hình triển khai tại nhóm dự án do Sở Tài chính theo dõi còn chậm hơn. Trong tổng số 26 dự án, mới có 3 dự án triển khai thi công, các dự án còn lại chủ yếu vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Như vậy, trong tổng số 68 dự án thuộc diện theo dõi của hai sở, mới có 24 dự án bước vào giai đoạn thi công. Số lượng lớn dự án chưa được triển khai xây dựng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa quy mô đầu tư được phê duyệt và khả năng hiện thực hóa các dự án trên thực tế.

Những vướng mắc chủ yếu xuất phát từ công tác giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và những biến động của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt, thiếu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình tháo gỡ khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đáng chú ý, tổng số tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn phải thực hiện tại các dự án ước tính trên 1.364 tỷ đồng. Đây không chỉ là vấn đề về nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và xác định khả năng tiếp tục triển khai của từng dự án.

Theo đó, Sở Tài chính Quảng Trị được giao rà soát, đánh giá cụ thể các dự án chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, khả năng tiếp tục thực hiện và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đối với các dự án chậm tiến độ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, Sở Xây dựng tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và tham mưu biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại trên địa bàn. Ảnh: Hồng Mến

Đặc biệt, đối với những dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng nhà đầu tư vẫn chưa triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát chặt chẽ các quy định pháp luật, tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo đúng trình tự, quy định. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu không tiếp tục vận động nhà đầu tư tự nguyện dừng dự án mà phải thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

Song song với việc xử lý các dự án chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đặt yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xây dựng quy trình thực hiện rõ ràng, minh bạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình nhưng người dân không chấp hành, cần kiên quyết xử lý theo quy định.