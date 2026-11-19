Ngày 19/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tìm phương án giải quyết việc đấu nối đường Điện Biên Phủ với đường tránh BOT quốc lộ 1 tại phường Đồng Hới.

Đường Điện Biên Phủ nối cầu Nhật Lệ 2 với tuyến tránh Đồng Hới, nhưng nút giao kết nối vẫn chưa thể hoàn thiện.

Đây là nội dung được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đặt ra tại cuộc họp mới đây, sau thời gian dài vướng mắc giữa các bên chưa được giải quyết.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị phải chủ trì rà soát những trở ngại trong việc đấu nối các tuyến đường vào đường BOT trên địa bàn, đề xuất phương án xử lý và tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng, nhà đầu tư cùng các đơn vị liên quan trước ngày 27/11.

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại nút giao, vừa bảo đảm quy định và an toàn, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, thu phí của tuyến BOT.

Đường Điện Biên Phủ cơ bản hoàn thành cùng hệ thống cầu và các công trình phụ trợ, song vẫn vướng khâu đấu nối với đường tránh BOT Đồng Hới.

Khu vực nút giao Điện Biên Phủ với đường tránh quốc lộ 1 vẫn còn dang dở sau thời gian triển khai thi công.

Các chủ đầu tư, Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị được yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để làm việc với Khu Quản lý đường bộ 2, hướng đến triển khai thi công nút giao chậm nhất từ ngày 1/12. Trước mắt, các hạng mục không ảnh hưởng đến việc thu phí BOT sẽ được ưu tiên.

Đường Điện Biên Phủ dài hơn 1,4km, nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường tránh quốc lộ 1, có tổng vốn đầu tư 165 tỷ đồng. Đây là một hạng mục thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Đồng Hới (cũ), sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới.

Tuyến đường rộng 36m được đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, nhưng chưa thể phát huy hiệu quả do vướng nút giao BOT.

Đường Điện Biên Phủ nối từ cầu Nhật Lệ 2 lên đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam chưa thể thông tuyến.

Tuyến đường có nền rộng 36m, theo kế hoạch phải hoàn thành ngày 30/6/2023. Đến nay, đường, cầu và các công trình phụ trợ cơ bản đã hoàn tất, nhưng đoạn kết nối với đường tránh BOT Đồng Hới vẫn chưa thể triển khai.

Nguyên nhân là Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, nhà đầu tư dự án đường tránh Đồng Hới theo hình thức BOT, chưa chấp thuận việc đấu nối. Dù chính quyền tỉnh Quảng Bình trước đây và tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần tổ chức làm việc, tìm phương án tháo gỡ, nút thắt này vẫn kéo dài.

Việc một tuyến đường đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa thể khai thác do chưa hoàn tất kết nối đặt ra yêu cầu sớm có phương án xử lý dứt điểm, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực đầu tư.