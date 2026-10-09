Quảng Trị: Quyết liệt xử lý các vi phạm tại các công trình thuỷ lợi trên địa bàn

Cải tạo lòng hồ thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo đó, ngày 5/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 4874/UBND-NNMT về việc tăng cường xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Thời gian qua, tình hình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn diễn biến phức tạp; một số vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Trong tháng 9/2026, tại hồ Cải Cách, hồ Tiền Phong, xã Tân Mỹ và hồ Bàu Vèng, phường Đồng Thuận xảy ra một số hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi…

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải tỏa, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Ngoài ra, hướng dẫn việc cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình theo đúng quy định.

Đồng thời, sở Xây dựng được giao phối hợp quản lý lộ giới, hành lang bảo vệ tại các công trình thủy lợi có kết hợp chức năng giao thông; kiểm soát chặt chẽ các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp nhằm bảo đảm hệ thống thu gom, thoát nước, xử lý nước thải đồng bộ, không gây ảnh hưởng đến nguồn nước, dòng chảy và an toàn công trình thủy lợi.

Sở Công Thương có trách nhiệm bảo đảm các hoạt động quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, bến, bãi tập kết khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình phù hợp quy định pháp luật.

UBND các xã, phường, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm, làm rõ tính chất, mức độ và nguyên nhân để xử lý dứt điểm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn công trình, gây bức xúc trong dư luận.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, tái vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc địa bàn quản lý.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi được yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm, ngăn chặn và lập biên bản các trường hợp vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Đồng thời, khẩn trương rà soát, lập phương án bảo vệ, cắm mốc bảo vệ đối với các công trình chưa triển khai.

Mặt khác, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ công trình trên địa bàn toàn tỉnh…

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị đã cũng yêu cầu UBND phường Đồng Thuận làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm tại hồ Bàu Vèng; UBND xã Tân Mỹ làm rõ trách nhiệm liên quan đến hồ Cải Cách và hồ Tiền Phong, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/10/2026. UBND xã Sen Ngư được yêu cầu khẩn trương xử lý vi phạm tại phần thượng nguồn hồ Tiền Phong thuộc địa giới của xã; phối hợp rà soát nguồn gốc đất, phạm vi đất được giao và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Cải Cách.

Đối với hồ chứa nước Cải Cách, UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lệ Thủy chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đầu tư thực hiện dự án; phối hợp với các địa phương liên quan đánh giá cụ thể diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng do ngập nước trong lòng hồ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.