Quảng Trị:Quyết liệt gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ban Chỉ đạo (BCĐ) về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (BCĐ 57) vừa tiến hành cuộc họp chuyên đề, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

Việc giải ngân chậm và vướng mắc trong thủ tục đầu tư được xác định là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Tiến độ triển khai giữa các ngành, địa phương chưa đồng đều; một số dự án còn chậm ở khâu chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục. Hạ tầng, thiết bị tại cơ sở còn hạn chế, việc kết nối và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chưa hiệu quả.

Cần chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực chất; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn

BCĐ yêu cầu rà soát từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định nguyên nhân và trách nhiệm trong chậm giải ngân. Cơ quan thường trực phải theo dõi, cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn. Những địa phương chưa giải ngân, đơn vị có tỉ lệ thấp hơn bình quân chung của tỉnh phải được tham mưu văn bản phê bình.

Cùng với đẩy nhanh các dự án, Quảng Trị tập trung vào các bài toán phát triển chuỗi giá trị vật liệu bán dẫn từ cát trắng, thạch anh; hệ sinh thái năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ năng lượng. Nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải dựa trên dữ liệu số cũng là hướng được tỉnh xác định. Các lĩnh vực này cần có doanh nghiệp tham gia, có địa chỉ ứng dụng để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Việc lựa chọn sản phẩm công nghệ phải làm rõ cơ sở khoa học, đơn vị phối hợp, khả năng triển khai và trách nhiệm thực hiện. Nhiệm vụ cần hướng tới sản phẩm có thể ứng dụng, nhân rộng, tránh đăng ký chung chung hoặc chỉ dừng ở nội dung hành chính. Năng lực chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế cũng là vấn đề cần khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại hội nghị

Trong chuyển đổi số, các sở, ngành, địa phương phải rà soát tổng thể hạ tầng, nền tảng số và cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả kết nối, liên thông. Công tác số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên và làm sạch dữ liệu đất đai cần được tập trung nguồn lực, kiểm tra kết quả, bảo đảm báo cáo phản ánh đúng khối lượng thực hiện.

Cấp xã phải đăng ký sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, xác định rõ đơn vị chủ trì và kết quả đầu ra. Việc bố trí nhân lực công nghệ phải sát nhu cầu, vị trí việc làm và nhiệm vụ thực tế; nghiên cứu thí điểm tại một số địa phương để xác định phương thức tổ chức phù hợp.

Nguồn lực và tiến độ phải hoàn thành

Năm 2026, Quảng Trị bố trí hơn 336 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng đến ngày 8.10 mới giải ngân được 23,12% kế hoạch.

BCĐ yêu cầu phấn đấu giải ngân đạt 75% vào ngày 30.10 và ít nhất 95% vào ngày 30.11; làm sạch 95% dữ liệu đất đai trước ngày 30.10, hoàn thành 100% trước ngày 15.11.

Cấp xã phải đăng ký sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trước ngày 1.11