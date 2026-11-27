Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và Thượng Phước, xã Triệu Phong. (Ảnh: H.M)

Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với dấu tích chiến trường, lực lượng tìm kiếm xác định vị trí, tổ chức đào tìm và phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong các hầm cá nhân, giao thông hào; một số được bọc trong tăng võng.

Nhiều di vật như: dép cao-su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và vật dụng sinh hoạt cũng được tìm thấy, góp phần phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: H.M)

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, đồng thời đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, từ ngày 5 đến 20/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại hai thôn Cổ Thành và Thượng Phước. Tính đến ngày 27/11, đơn vị đã quy tập được tổng cộng 23 hài cốt liệt sĩ tại hai thôn nêu trên.

Các hài cốt liệt sĩ đang được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 chăm sóc, hương khói chu đáo. (Ảnh: H.M)

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.