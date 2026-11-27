Từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, từ ngày 23/11 đến ngày 27/11, đơn vị đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong.

Hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và được đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm. Ảnh: QSQT.

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ ở xã Triệu Phong. Ảnh: QSQT.

Như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, từ ngày 5/11 đến ngày 20/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cũng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong.

Tính đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước. Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện bọc trong tăng, võng.

Lực lượng tìm kiếm cũng tìm thấy nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ, như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa... Đây là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cùng với hài cốt liệt sĩ ở xã Triệu Phong. Ảnh: QSQT.

Hiện, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng địa bàn khảo sát, tìm kiếm, quyết tâm đưa thêm hài cốt các liệt sĩ trở về với đất Mẹ.