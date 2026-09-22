Quảng Trị: Quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành cổ

Đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Tham gia đoàn có đại diện Thủ trưởng Phòng Chính trị và Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh và đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác dâng hương tri ân các liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Trước đó, nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá và tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Đồng chí Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin. Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được nhiều hơn nữa hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.