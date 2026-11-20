Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Triệu Phong. Ảnh: QSQT.

Các hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm, quy tập từ ngày 5/11 đến ngày 20/11, tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước (xã Triệu Phong).

Các di vật phát hiện cùng với hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QSQT.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được tìm thấy trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện nhiều di vật, như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và các vật dụng sinh hoạt, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN. Các hài cốt hiện được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, nơi cán bộ, nhân viên tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói trang nghiêm.

Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Ảnh: QSQT.

Hiện, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.