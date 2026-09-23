Quảng Trị quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại hai địa điểm

Ngày 22.9, lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin đã quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị. Trước đó một ngày, một hài cốt khác được phát hiện trong rừng tràm ở xã Dân Hóa.

6 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong khuôn viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Thành cổ Quảng Trị

Ở khu vực thi công trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã đến khảo sát. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện các di vật của bộ đội như tấm tăng, hòm đạn, hộp đạn AK và ba lô.

Mở rộng phạm vi đào tìm, cán bộ của đội tiếp tục phát hiện nhiều phần xương, trong đó có xương ống chân, xương đùi và đốt sống, nằm xen lẫn trong gạch, đá. Tại khu vực này, đơn vị đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, kiểm tra hiện trường và động viên lực lượng tìm kiếm. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với chính quyền và người dân để thu thập thêm thông tin.

Trước đó, ngày 21.9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện một hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,1m tại khu vực rừng tràm bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Nhiều phần xương đã hóa thổ; những phần còn ghi nhận được gồm một đoạn xương trụ và một đoạn xương quay đã gãy thành nhiều khúc.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở khu vực rừng tràm tại bản Bãi Dinh xã Dân Hoá

Di vật tìm thấy cùng vị trí có một tấm tăng, 14 cúc áo quần bộ đội và 31 chiếc đinh đóng hòm.

Theo thông tin từ chính quyền và người dân địa phương, khu rừng tràm này nằm trên nền một nghĩa trang cũ, nơi từng quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ. Từ các đầu mối thu thập được, đội tìm kiếm đã bám địa bàn, tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát. Hài cốt phát hiện ngày 21.9 là trường hợp thứ 10 được cất bốc tại bản Bãi Dinh từ đầu tháng 9 đến nay.

Hài cốt vừa tìm thấy ở Dân Hóa đang được bảo quản, hương khói, chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng theo nghi thức. Lực lượng tìm kiếm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực được giao. Các tài liệu hiện chưa cung cấp thông tin xác định danh tính những liệt sĩ vừa được quy tập.