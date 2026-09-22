Quảng Trị: Quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại một công trình ở khu phố Thành Cổ

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện

Ngày 22/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Trước đó, nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên một ngân hàng tại phường Quảng Trị có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô...

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá và tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị để chăm sóc.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.

Ngày 22/9, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Kiểm tra tại hiện trường, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được nhiều hơn nữa hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nằm trong cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai.