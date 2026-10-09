Quảng Trị: Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ nằm sâu trong hang đá tại tỉnh Khăm Muồn (Lào)

Ngày 9/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành việc cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn (Lào). Đây là kết quả từ những nỗ lực bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa đội quy tập với chính quyền và Nhân dân địa phương.

Lực lượng tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá tại bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay (Lào). Ảnh: Võ Linh

Các vị trí phát hiện hài cốt đều nằm sâu trong các khu vực hang đá hiểm trở thuộc hai huyện Bua La Pha và Mạ Hả Xay, tỉnh Khăm Muồn. Theo đó, Tại bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha - Đội quy tập phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ gồm 7 răng, các đốt xương ngón tay, xương sống, xương bánh chè đã bị vỡ và phân hủy phần lớn. Bên cạnh hài cốt là những di vật quen thuộc của bộ đội ta: 2 mảnh tăng, 1 mảnh võng và 1 vỏ đạn AK. Tại bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay - Đội đã cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ.

Sau khi được cất bốc, các liệt sĩ được lực lượng chức năng bảo quản, hương khói để đưa các liệt sĩ về nước trong thời gian tới. Ảnh: Võ Linh

Hài cốt số 1: Thu giữ 30 răng cùng nhiều đoạn xương cẳng tay, xương quay, xương đòn, xương ống chân. Di vật kèm theo gồm 3 mảnh tăng, 1 vỏ lon thịt hộp, 2 thỏi pin, 1 đầu đạn và 1 mảnh gang bom.Hài cốt số 2: Gồm 2 cái răng và một số ít xương đã gãy vỡ, phần lớn đã phân hủy hoàn toàn. Di vật còn lại gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 viên đạn trung liên, 1 đầu đạn và 1 đế dép cao su.Hài cốt số 3: Còn 29 răng, hộp sọ xương đầu còn tương đối nguyên vẹn cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, xương chày, xương hàm. Di vật tìm thấy gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lon thịt hộp, 1 đoạn dây điện, 2 viên đạn trung liên và 1 lọ thuốc Penicillin.

Hiện toàn bộ 4 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật đã được đơn vị đưa về nhà quàn bảo quản chu đáo, trang nghiêm để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng theo quy định.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ tại hang đá bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay (Lào). Ảnh: Võ Linh

Theo các cán bộ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ thuộc (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa hình tìm kiếm tại tỉnh Khăm Muồn đa phần là núi cao, hang đá phức tạp, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, trong khi nguồn thông tin về các liệt sĩ ngày càng ít dần theo thời gian. Mặc dù gặp vô vàn khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vẫn kiên trì bám địa bàn, phối hợp hiệu quả với chính quyền và Nhân dân Lào để mở rộng diện tìm kiếm.

Những ngày này, lực lượng chức năng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vẫn tiến sâu vào các hang đá tại Lào tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia hi sinh trên đất Lào. Ảnh: Võ Linh

Việc tìm kiếm và cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn lần này góp phần quan trọng vào mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.