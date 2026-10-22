Quảng Trị quy tập 221 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hơn 22.800 phần mộ

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quy tập 221 hài cốt liệt sĩ

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quảng Trị được triển khai tại các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Các lực lượng tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công.

Tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên. Qua xác minh và tổ chức tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện 8 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Cuối

Trong năm 2026 và quá trình triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", toàn tỉnh tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quảng Trị chú trọng rà soát, chuẩn hóa thông tin phần mộ. Qua đó, đã rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo hồ sơ quản lý.

Việc chuẩn hóa thông tin phần mộ góp phần bảo đảm dữ liệu thống nhất, chính xác, tạo cơ sở phục vụ công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ.

Lấy mẫu ADN tại 130 nghĩa trang

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin, Quảng Trị tập trung thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường.

Đến nay, cơ quan chức năng hoàn thành công tác lấy mẫu đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Lực lượng chức năng Quảng Trị hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện

Đối với thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.

Việc thu thập mẫu sinh phẩm từ phần mộ và thân nhân, kết hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và đối chiếu thông tin, tạo thêm cơ sở khoa học cho quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương kết quả Quảng Trị đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và địa điểm an táng ban đầu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận, đối chiếu mẫu ADN; bảo đảm quy trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng rà soát, thu thập, xác minh và xử lý thông tin; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và phối hợp trong giám định ADN nhằm nâng cao độ chính xác, hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026.

Hoàng Cuối