Quảng Trị quy tập 17 hài cốt liệt sĩ, hai phần mộ có bia ghi tên

Từ ngày 13/10 đến 13/11/2026, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, đã quy tập 14 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 trong một tháng tìm kiếm được 14 hài cốt liệt sĩ.

Trong đợt tìm kiếm từ ngày 13 đến 30/10, đội quy tập 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Từ ngày 2 đến 13/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 6 hài cốt tại xã Triệu Phong, ở những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập. Tại các vị trí này, đội thu thập được nhiều di vật như tấm tăng, võng dù, cúc áo, nắp bình tông và hộp tiếp đạn AK.

Cả 14 hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN để xác định danh tính và được đưa về quàn tại đơn vị.

14 hài cốt liệt sĩ được quàn tại đơn vị và được lấy mẫu ADN để xác định danh tính.

Hai tấm bia đá ghi tên liệt sĩ

Tại xã Dân Hóa, từ ngày 6 đến 13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã quy tập 3 hài cốt sau khi khảo sát, xác minh thông tin do ông Đinh Thắng, người dân bản Bãi Dinh, cung cấp.

Theo ông Thắng, khoảng năm 1989–1990, ông cùng một số dân quân địa phương từng tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Ông cho biết khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 trong một tháng tìm kiếm được 3 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 6/11, đội tìm thấy hai phần mộ có bia đá tại một khu rừng tràm ở bản Bãi Dinh. Bia thứ nhất ghi tên liệt sĩ Hoàng Đức Nguyên, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969, quê Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Bia thứ hai ghi tên liệt sĩ Mai Văn Long, sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 5/1966, hy sinh ngày 5/12/1969, quê Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Quê quán trên hai bia được ghi theo địa danh cũ.

Đến sáng 13/11, đội quy tập thêm một hài cốt tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện một chiếc lược nhôm, một tấm tăng, cúc áo và đinh đóng quan tài.

Có hai phần mộ có bia đá ghi đầy đủ thông tin của liệt sĩ.

Ba hài cốt cùng các di vật đã được đưa về nhà quàn của đơn vị. Đội số 1 đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xác minh thêm thông tin từ nhân chứng, đối chiếu tư liệu lịch sử để tiếp tục tìm kiếm tại khu vực Cổng Trời.