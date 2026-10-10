Quảng Trị:Quy tập 16 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn (Lào)

Ngày 9.10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày 8.10, đơn vị đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muồn, Lào. Một hài cốt được phát hiện ở bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt còn lại ở bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay.

Các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số phần xương còn lại bị gãy, vỡ vụn. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được các mảnh tăng, võng bộ đội, đế dép cao su, vỏ lon thịt hộp, pin và một lọ thuốc Penicillin.

Địa hình hang đá phức tạp, điều kiện tìm kiếm hạn chế, thông tin về liệt sĩ ngày càng ít khiến việc xác định vị trí chôn cất gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy ở khu vực cất bốc hài cốt

Trên địa bàn Quảng Trị, từ ngày 5 - 8.10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 cất bốc 5 hài cốt tại khu vực rừng tràm của ông Hồ Thon, bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Đây là nền một nghĩa trang cũ, nơi bộ đội từng đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng.

Bằng phương pháp đào chặn, bóc tách từng lớp đất kết hợp thông tin thu thập được, lực lượng tìm kiếm phát hiện các hài cốt cùng cúc áo quân phục, thắt lưng, đinh đóng quan tài và dây điện thông tin. Đặc biệt, tại vị trí cất bốc ngày 6.10, đơn vị tìm thấy tấm bia ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh.

Cũng trong thời gian trên, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 quy tập 5 hài cốt tại khu vực Thành Cổ, 1 hài cốt ở khu phố 4, phường Quảng Trị và 1 hài cốt ở thôn Nam Long, xã Ái Tử. Sau khi cất bốc, các hài cốt cùng di vật được bảo quản cẩn thận để nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin; việc chăm sóc, hương khói được thực hiện chu đáo.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nỗ lực hết sức để lần tìm manh mối, xác minh thông tin liệt sĩ

Từ đầu tháng 9.2026 đến thời điểm báo cáo, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh.

Quảng Trị đặt mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.