Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: quangtri.gov.vn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 864 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nhưng lực lượng thú y mới kiểm soát trực tiếp 86 cơ sở, chiếm 9,95%; hơn 90% số cơ sở còn lại chưa được kiểm soát trực tiếp. Cùng với đó, 7 cơ sở giết mổ tập trung hiện có ở tỉnh Quảng Trị được lực lượng thú y kiểm soát chặt chẽ theo quy định cũng chỉ mới đảm bảo khoảng 59% sản lượng giết mổ trên địa bàn…

Từ thực tế trên, nhằm nâng khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm, dịch bệnh và nguồn gốc sản phẩm, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung từng bước thu hẹp hoạt động giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh dự kiến hoàn thành 17 cơ sở giết mổ tập trung theo hướng liên xã, liên phường, gắn với vùng chăn nuôi và nhu cầu tiêu thụ. Các cơ sở hiện có trên địa bàn đủ điều kiện sẽ được ưu tiên nâng cấp, đồng thời thu hút, mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở mới.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến 4 năm tới, có khoảng 70-80% gia súc và 80-90% gia cầm phục vụ tiêu dùng trên địa bàn được giết mổ tại các cơ sở tập trung đáp ứng quy định; 100% cơ sở giết mổ tập trung được kiểm soát. Hoạt động giết mổ từng bước được quản lý bằng cơ sở dữ liệu điện tử, kết hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo lộ trình, năm 2027 tỉnh dự kiến nâng cấp 3 cơ sở tại các xã Đồng Thuận, Quảng Ninh và Minh Hóa. Năm 2028 kêu gọi đầu tư 6 cơ sở tại xã Nam Hải Lăng, Cồn Tiên, Hướng Hiệp, Tân Thành, phường Quảng Trị và Đông Hà; năm 2029 triển khai 8 cơ sở còn lại tại các xã Vĩnh Linh, Khe Sanh, Cam Hồng, Lệ Ninh, Phong Nha, Nam Trạch, Quảng Trạch và Đồng Lê.

Cùng với mở rộng hệ thống tập trung, các xã, phường, đặc khu ở tỉnh Quảng Trị sẽ rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát và từng bước chấm dứt hoạt động của những điểm nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện tại khu vực đã có cơ sở tập trung đáp ứng yêu cầu đề ra.