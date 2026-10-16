Quảng Trị quy định chi tiết các khoản thu, trường học không được thu thêm

Quảng Trị yêu cầu công khai các khoản thu, trường học không được thu các khoản ngoài danh mục quy định.

Ngày 16/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định 97/2026/QĐ-UBND quy định cụ thể danh mục các khoản thu, mức thu tối đa và cơ chế quản lý các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường công lập.

Quy định mức trần từng khoản thu

Quyết định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập; trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh quy định danh mục các khoản thu, mức thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn ban hành kèm theo quyết định, phân chia rõ ràng định mức tối đa cho từng nhóm hoạt động.

Đối với chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ: Trông giữ, chăm sóc trẻ mầm non trong các ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, nghỉ hè) có mức thu tối đa 40.000 đồng/trẻ/buổi.

Giáo dục tăng cường, ngoài giờ chính khóa, gồm ngoại ngữ, tin học tự chọn lớp 1, lớp 2 và làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo (giáo viên trong nước giảng dạy) có mức tối đa 15.000 đồng/tiết.

Tiết học tăng cường ngoại ngữ có giáo viên nước ngoài mức trần là 45.000 đồng/tiết.

Hoạt động giáo dục STEM, kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), nghệ thuật, thể thao sau giờ học chính thức tối đa 15.000 đồng/tiết.

Đối với dịch vụ bán trú, theo quy định tiền ăn sáng của trẻ mầm non tối đa 15.000 đồng/bữa, công phục vụ ăn sáng 7.500 đồng/bữa.

Tiền ăn trưa bán trú tối đa 30.000 đồng/buổi; tiền thuê khoán người nấu ăn trưa tối đa 180.000 đồng/tháng.

Tiền công quản lý bán trú trưa tại trường áp dụng tối đa 150.000 đồng/tháng đối với mầm non và 110.000 đồng/tháng đối với học sinh phổ thông.

Trang thiết bị, đồ dùng bán trú: Hỗ trợ phục vụ bán trú (chất đốt, điện, nước, vệ sinh) tối đa 150.000 đồng/tháng; đồ dùng phục vụ bán trú cho học sinh tham gia lần đầu tối đa 300.000 đồng/năm học và các năm tiếp theo tối đa 100.000 đồng/năm học (Riêng học sinh các trường PTDT bán trú, nội trú và trường chuyên biệt không phải đóng các khoản bán trú này).

Các khoản khác như tiền điện điều hòa, bình nóng lạnh thanh toán theo chỉ số tiêu thụ thực tế của lớp học; đồng phục học sinh (tối đa 2 bộ/năm học) thu theo thỏa thuận; học phẩm cho trẻ mầm non tối đa 150.000 đồng/năm học theo đăng ký của phụ huynh.

Cơ sở giáo dục không được thu thêm ngoài quy định

Quyết định nêu rõ, các cơ sở giáo dục công lập chỉ được thu các khoản nằm trong danh mục ban hành kèm theo để chi trả cho các nội dung thực sự cần thiết mà ngân sách nhà nước không bảo đảm hoặc chỉ bảo đảm một phần.

Nhà trường tuyệt đối không được thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thu thêm bất kỳ khoản nào khác ngoài quy định.

Việc tổ chức thu, chi phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có sự thỏa thuận, đồng thuận của phụ huynh và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Mọi khoản thu mang tính chất phục vụ, không vì mục đích kinh doanh, thực hiện theo nguyên tắc "thu vừa đủ chi" sau khi cân đối ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Mức thu quy định tại quyết định này là mức trần tối đa. Tùy vào tình hình thực tế, nhà trường thỏa thuận với phụ huynh mức thu cụ thể nhưng không được vượt quá mức trần và chỉ thu theo số ngày/tháng thực tế học sinh sử dụng dịch vụ.

Đối với dịch vụ không quy định mức trần, các trường bàn bạc cụ thể với cha mẹ học sinh trên cơ sở đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các khoản thu phải được chia thành nhiều đợt trong năm học nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình học sinh; tiền thu được phải nộp vào tài khoản ngân hàng để quản lý theo chế độ tài chính hiện hành.

Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi; thực hiện kế toán, thống kê, báo cáo và quyết toán theo quy định. Cuối học kỳ, cuối năm học phải tổng hợp kết quả thu, chi và công khai theo quy định.